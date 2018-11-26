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Могилевчанин ходил по улице с самодельным пистолетом
27.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Задержан могилевчанин, который вышел на прогулку с самодельным пистолетом в руке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Прохожие сообщили в милицию о том, что неизвестный ходит по ул.Седова с предметом в руках, похожим на пистолет. Он размахивал оружием, проходя мимо домов. На место выехали правоохранители. Нарушителем порядка оказался 61-летний пенсионер — ранее не судимый могилевчанин. Дома у него обнаружили изготовленный самодельным способом предмет, который согласно баллистической экспертизе является огнестрельным оружием
«Мужчина рассказал, что нашел его случайно несколько лет назад. После находка лежала у него дома. А когда несколько дней назад он вспомнил о ней, то решил пройтись по улицам, просто чтобы продемонстрировать всем свою вещь. Ничего дурного в своем странном поступке он не видел, убеждая милиционеров, что просто прогуливался», — рассказали в УВД.
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Задержан могилевчанин, который вышел на прогулку с самодельным пистолетом в руке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Прохожие сообщили в...
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