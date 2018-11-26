Курсы валют и криптовалют на сегодня

Доллар опять стремительно подорожал в начале торгов, биткойн -233.61.

Средневзвешенный курс доллара рванул вверх ещё на 0,0151 рубля до 2,1325 BYN/USD.

За последние три дня доллар подорожал уже на три копейки и оказался на максимуме за 13 дней.

Средневзвешенный курс евро вырос ещё на 0,0080 рубля до 2,4150 BYN/EUR. Европейская валюта тоже поднялась до максимума за 13 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля опустился всего на 0,0001 рубля до 3,1851 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 3787.36$ (-233.61);

Bitcоin Cash/ВСС – 199.66$ (-4);

DigitalCash − 90.8$ (-3.99);

Еthеreum − 107.27$ (-8.52);

ZCаsh − 66.68$ (-6.66);

Monеro − 53.91$ (-5.52).



