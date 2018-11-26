Процедура постановки на учёт ребёнка осуществляется службой «Одно окно»

Управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома информирует.

С 27 ноября 2018 года процедура постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в получении места в учреждении дошкольного образования, осуществляется службой «Одно окно», расположенной в здании Дзержинского районного исполнительного комитета по адресу: г.Дзержинск, пл.Дзержинского,1.

Время работы: ежедневно с 8.00. до 17.00, среда - с 8.00. до 20.00, каждая вторая и четвёртая суббота месяца с 9.00. до 13.00.

Контактный телефон: 8 (01716) 6-46-16.



