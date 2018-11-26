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"На Монблане за август стоял трижды". Как пивовар из Минска покоряет альпийские вершины

27.11.2018 12:22 — Разное | Tut.by  
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Больше десяти лет назад Кирилл Якимович с семьей переехал в Прагу. В Чехии он полюбил горы, бег по пересеченной местности и варить пиво. Сейчас белорус учится в международной школе горных гидов и водит клиентов по авторским маршрутам. GO.TUT.BY расспросил трейлраннера — так называют бегунов по пересеченной местности — о высших точках Европы, сочетании пива и спорта, а еще о том, почему чехи не называют себя зожниками.

Переехал в Чехию и увлекся бегом


Фото: из личного архива Кирилла Якимовича

В Беларуси Кирилл работал графическим дизайнером. Офис, долгие часы перед монитором и вечера с семьей — вот его график десятилетней давности. Ощутив, что макушка касается карьерного потолка, Кирилл решил изменить жизнь, махнув с женой в Прагу. Первое время он учил язык, подрабатывал, где придется, и рубился в страйкбол. Потом возраст взял свое: экс-графический дизайнер заметил, что сил на все движухи больше не хватает. Тогда слякотным зимним вечером он напялил старые кеды и побежал по лужам.

— Боясь, что все равно заброшу бег, дал себе слово не покупать ничего из вещей первые десять пробежек, — ну, кроме самых дешевых кроссовок. Выходил заниматься ночью, чтобы никто не видел моей неподходящей одежды. Кажется, это было лыжное термобелье и какая-то кофта. Казалось, все пялятся на меня.

До этого момента на людей, способных намотать «десятку», Кирилл смотрел, как на полубогов. Но быстро втянулся — и тогда в его жизни появились горы.

Поднялся на Маттерхорн и прошел по Исландии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ради эксперимента Кирилл организовал необычную зимнюю школу в горах, где днем ребята занимались спортом, а вечером учили языки. Вместе с детьми Кирилл становился на лыжи, катался неделями. Осуществил несбыточную мечту жителей равнинной Беларуси — стал сертифицированным горным инструктором. Пять лет прошли в работе с подростками, но когда в семье Якимовичей появились двойняшки, мужчина решил, что правильнее уделять больше внимания собственным детям. А еще появилось желание водить взрослых по заковыристым горным маршрутам.

Два года назад пивовар с белорусским паспортом покорил первую вершину в 4478 метров. Альпийский Маттерхорн — одна из самых желанных гор для альпиниста. Взяли его лихим гусарским наскоком, а не разумным и безопасным штурмом. То восхождение показало, насколько опасно может быть движение группы не очень опытных людей в тяжелых условиях снежной бури. И какой хорошей подготовкой должен обладать альпинист, а уж тем более горный гид. С другой стороны, так высоко интерес Кирилла к горам забрался впервые.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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— В этом году я побывал на множестве вершин, включая десяток «четырехтысячников» в Альпах. На Монблане, высочайшей точке Европы, за август я стоял трижды. Забрался на верхние точки всех альпийских стран: Австрия, Германия, Словения, Лихтенштейн, Италия, Швейцария и Франция, поднялся на Казбек в Грузии. Я не просто сходил на все эти вершины, а отвел на них десятки клиентов, часто новичков. Все показал и безопасно спустил вниз, полных впечатлений и планов на будущие походы.

Было еще одно большое путешествие — в марте Кирилл задумал в одиночку пересечь Исландию на лыжах. Он начинал свой марафон по замерзшей лаве, продолжил по бесконечным снежным полям, но на седьмой день после тяжелого перехода через реку получил травму.

Кирилла привлекает быстрое передвижение по сложному рельефу в непростых условиях. На лыжах, на «кошках» или бегом — неважно, это лишь инструменты. Для него самого горы — это возможность заглянуть за пределы своих возможностей и обязательно вернуться домой.

— Не переношу слова «экстремал», сказанного в мою сторону. Рисковать своей жизнью, надеясь на волю случая, откровенно глупо.

Пьет пиво и не считает себя зожником


Фото: из личного архива Кирилла Якимовича

Еще одна страсть Кирилла — пиво. Про него мужчина может рассказывать долго. До того, как начать варить самому, год работал барменом, изучая специфику напитка. Первые несколько варок отправились в унитаз, зато теперь белорус с двумя американскими товарищами поставляет крафтовое пиво в чешские бары.

— В Чехии варят специальные облегченные «велосипедные» сорта пива, потому что тут загородные прогулки просто немыслимы без периодической регидратации организма в попутных ресторанчиках. Дяденьки за пятьдесят в ярких, обтягивающих их внушительные формы велокомбинезонах, сидят в загородной пивнушке — тут это нормальное явление. Ведь рядом стоят их байки, на которых они только что накрутили сотню километров.


Фото: из личного архива Кирилла Якимовича

Но во всем важна мера. Никто из ведущих активный образ жизни не напивается в хлам после тренировок. И у чехов в дополнение к любви к пиву есть еще и увлечение спортом, хоть они и не называют себя зожниками. Покататься на выходных на велосипедах, побегать после работы, сходить на скалодром или увезти семью в отпуск на горнолыжный курорт — это норма для среднего европейца.

— А малоподвижный образ жизни, вредные привычки, лишний вес — все это атрибуты ленивых, малоактивных и, в конечном счете, неуспешных в жизни людей, — уверен спустя почти десять лет жизни в Чехии Кирилл.

В Беларуси семья Якимовичей бывает пару раз в году. Кирилл не только видится с друзьями, но и участвует в забегах по пересеченной местности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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— После многих лет в Европе для меня уже дико выглядит стиль отдыха наших соотечественников: приехать на природу, тут же сесть жевать и пить. А погулять, посмотреть природу, устать хоть немножко?.. Но мне кажется, ситуация в Беларуси меняется в лучшую сторону: активный отдых становится популярен не только в среде молодежи, но и среди моего поколения плюс-минус сорокалетних.

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Теги: Минск
 
 
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Больше десяти лет назад Кирилл Якимович с семьей переехал в Прагу. В Чехии он полюбил горы, бег по пересеченной местности и варить пиво.
 
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