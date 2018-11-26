"На Монблане за август стоял трижды". Как пивовар из Минска покоряет альпийские вершины

Больше десяти лет назад Кирилл Якимович с семьей переехал в Прагу. В Чехии он полюбил горы, бег по пересеченной местности и варить пиво. Сейчас белорус учится в международной школе горных гидов и водит клиентов по авторским маршрутам. GO.TUT.BY расспросил трейлраннера — так называют бегунов по пересеченной местности — о высших точках Европы, сочетании пива и спорта, а еще о том, почему чехи не называют себя зожниками.

Переехал в Чехию и увлекся бегом



Фото: из личного архива Кирилла Якимовича

В Беларуси Кирилл работал графическим дизайнером. Офис, долгие часы перед монитором и вечера с семьей — вот его график десятилетней давности. Ощутив, что макушка касается карьерного потолка, Кирилл решил изменить жизнь, махнув с женой в Прагу. Первое время он учил язык, подрабатывал, где придется, и рубился в страйкбол. Потом возраст взял свое: экс-графический дизайнер заметил, что сил на все движухи больше не хватает. Тогда слякотным зимним вечером он напялил старые кеды и побежал по лужам.

— Боясь, что все равно заброшу бег, дал себе слово не покупать ничего из вещей первые десять пробежек, — ну, кроме самых дешевых кроссовок. Выходил заниматься ночью, чтобы никто не видел моей неподходящей одежды. Кажется, это было лыжное термобелье и какая-то кофта. Казалось, все пялятся на меня.

До этого момента на людей, способных намотать «десятку», Кирилл смотрел, как на полубогов. Но быстро втянулся — и тогда в его жизни появились горы.

Поднялся на Маттерхорн и прошел по Исландии

Ради эксперимента Кирилл организовал необычную зимнюю школу в горах, где днем ребята занимались спортом, а вечером учили языки. Вместе с детьми Кирилл становился на лыжи, катался неделями. Осуществил несбыточную мечту жителей равнинной Беларуси — стал сертифицированным горным инструктором. Пять лет прошли в работе с подростками, но когда в семье Якимовичей появились двойняшки, мужчина решил, что правильнее уделять больше внимания собственным детям. А еще появилось желание водить взрослых по заковыристым горным маршрутам.

Два года назад пивовар с белорусским паспортом покорил первую вершину в 4478 метров. Альпийский Маттерхорн — одна из самых желанных гор для альпиниста. Взяли его лихим гусарским наскоком, а не разумным и безопасным штурмом. То восхождение показало, насколько опасно может быть движение группы не очень опытных людей в тяжелых условиях снежной бури. И какой хорошей подготовкой должен обладать альпинист, а уж тем более горный гид. С другой стороны, так высоко интерес Кирилла к горам забрался впервые.

— В этом году я побывал на множестве вершин, включая десяток «четырехтысячников» в Альпах. На Монблане, высочайшей точке Европы, за август я стоял трижды. Забрался на верхние точки всех альпийских стран: Австрия, Германия, Словения, Лихтенштейн, Италия, Швейцария и Франция, поднялся на Казбек в Грузии. Я не просто сходил на все эти вершины, а отвел на них десятки клиентов, часто новичков. Все показал и безопасно спустил вниз, полных впечатлений и планов на будущие походы.

Было еще одно большое путешествие — в марте Кирилл задумал в одиночку пересечь Исландию на лыжах . Он начинал свой марафон по замерзшей лаве, продолжил по бесконечным снежным полям, но на седьмой день после тяжелого перехода через реку получил травму.

Кирилла привлекает быстрое передвижение по сложному рельефу в непростых условиях. На лыжах, на «кошках» или бегом — неважно, это лишь инструменты. Для него самого горы — это возможность заглянуть за пределы своих возможностей и обязательно вернуться домой.

— Не переношу слова «экстремал», сказанного в мою сторону. Рисковать своей жизнью, надеясь на волю случая, откровенно глупо.

Пьет пиво и не считает себя зожником



Фото: из личного архива Кирилла Якимовича

Еще одна страсть Кирилла — пиво. Про него мужчина может рассказывать долго. До того, как начать варить самому, год работал барменом, изучая специфику напитка. Первые несколько варок отправились в унитаз, зато теперь белорус с двумя американскими товарищами поставляет крафтовое пиво в чешские бары.

— В Чехии варят специальные облегченные «велосипедные» сорта пива, потому что тут загородные прогулки просто немыслимы без периодической регидратации организма в попутных ресторанчиках. Дяденьки за пятьдесят в ярких, обтягивающих их внушительные формы велокомбинезонах, сидят в загородной пивнушке — тут это нормальное явление. Ведь рядом стоят их байки, на которых они только что накрутили сотню километров.



Фото: из личного архива Кирилла Якимовича

Но во всем важна мера. Никто из ведущих активный образ жизни не напивается в хлам после тренировок. И у чехов в дополнение к любви к пиву есть еще и увлечение спортом, хоть они и не называют себя зожниками. Покататься на выходных на велосипедах, побегать после работы, сходить на скалодром или увезти семью в отпуск на горнолыжный курорт — это норма для среднего европейца.

— А малоподвижный образ жизни, вредные привычки, лишний вес — все это атрибуты ленивых, малоактивных и, в конечном счете, неуспешных в жизни людей, — уверен спустя почти десять лет жизни в Чехии Кирилл.

В Беларуси семья Якимовичей бывает пару раз в году. Кирилл не только видится с друзьями, но и участвует в забегах по пересеченной местности.

— После многих лет в Европе для меня уже дико выглядит стиль отдыха наших соотечественников: приехать на природу, тут же сесть жевать и пить. А погулять, посмотреть природу, устать хоть немножко?.. Но мне кажется, ситуация в Беларуси меняется в лучшую сторону: активный отдых становится популярен не только в среде молодежи, но и среди моего поколения плюс-минус сорокалетних.