|
С 26 ноября по 6 декабря проходит профилактическая акция "Жизнь дороже шин!"
27.11.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Эта акция направлена на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период, пропаганду использования зимних шин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта акция направлена на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период, пропаганду использования зимних шин. В рамках акции 30 ноября пройдет Единый день...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)