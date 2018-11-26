Эта акция направлена на предупреждение и профилактику ДТП в зимний период, пропаганду использования зимних шин.



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В рамках акции 30 ноября пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Зима" на колесах - не будет заносов!", в рамках которого инспектора посетят трудовые коллективы предприятий и организаций и напомнят основные правила безопасного поведения на дороге в зимний период времени.



Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта обязательно оборудование транспортных средств зимними шинами. А с первого дня календарной зимы инспектора ГАИ проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили к эксплуатации зимой. Сезонная смена шин обязательно должна производиться на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковых и грузопассажирских автомобилях с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусах с технически допустимой общей массой до 5 тонн. Зимние шины устанавливаются на всех колесах ТС. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее либо знаками "М+S", "M S", "M.S", "M S" или "All seasons". При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров. За участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до пяти десятых базовой величины.



Кто не успел "переобуть" свой автомобиль - поторопитесь!



Безопасных Вам дорог!