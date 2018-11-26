6 декабря лауреат 4 и 5-го сезонов литературного конкурса для начинающих писателей "Первая Глава" Михаил Лучицкий презентует свой роман в Бресте!



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вход свободный - Брест, 15:00 Брестская городская центральная библиотека им. А.С.Пушкина (б-р Шевченко, 3)

Почему нельзя пропустить встречу с Михаилом Лучицким?

Вас ждет живое общение с современным белорусским писателем, который планирует издать ЦИКЛ военно-приключенческих романов о Второй мировой войне (и о вкладе белорусов в победу в частности) "Знамена Железных Рыцарей". В марте 2018 года вышел первый из цикла романа "Оккультоскоп штандартенфюрер" . В феврале 2019 года выйдет вторая книга - "Десять тысяч полетов стрелы". Кстати, Михаил ведь не просто начинающий писатель, он еще и тренер по таиландскому боксу! Хотите узнать, как у него получается совмещать спортивную и литературную деятельность ? Приходите на встречу!