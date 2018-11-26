В Барановичах женщина вывела выгулять собаку, а сосед застрелил животное

Вечером 7 ноября житель частного дома на улице Горького застрелил соседскую собаку. Поводом для жестокой расправы, по версии мужчины, стало то, что пес укусил его за палец. Хозяйка погибшего животного отрицает, что такое возможно, а жители ближайших домов называют стрелка живодером, утверждая, что погибший пес – не первая его жертва, и боятся, что мужчина «завтра в детей начнет палить».





Хозяйка погибшего пса Наталья Романюк (крайняя справа), ее дочь Ольга и проживающие рядом с ними Людмила и Константин (слева направо) возмущены бесчеловечным поступком своего соседа. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ