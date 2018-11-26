Сегодня, 27 ноября 2018 года у коллектива ГУО « Гимназия № 3 г. Бреста» праздничный день – 25 лет со дня образования! Школа – это главная ступень в жизни каждого человека. Она формирует характер, учит нас правильно относиться к окружающему миру. В школе мы находим первых настоящих друзей и первую любовь. Радость этого события с юбилярами разделили: руководство района, ветераны школы, выпускники разных лет, гости.



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Бреста отмечает 25-летний юбилей " alt="Гимназия № 3 г. Бреста отмечает 25-летний юбилей ">



Первым директором гимназии была Валентина Николаевна Веремеюк. Она стояла у истоков создания детского народного ансамбля песни и танца «Прибужье». В 1998 году в гимназию пришел новый директор – Анатолий Михайлович Носков. Более 10 лет гимназию возглавляет Инесса Георгиевна Кузьмич. Это руководители, которые внесли большой личный вклад в улучшение материально-технической базы, поддерживали и развивали лучшие гимназические традиции.



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Современная гимназия – это учреждение образования, где ребята получают общее среднее образование в сочетании с предметами музыкально-хореографического цикла. За 25 лет аттестаты о среднем образовании получили более 600 выпускников, из них 25 выпускников награждены золотой и 10 серебряной медалями.

Гимназия сумела объединить увлеченных, талантливых и способных детей – победителей предметных олимпиад и научно-практических конференций разного уровня, творческих конкурсов «Здравствуй, мир!», «Радавод». Гордостью гимназии является мемориальный отряд юнармейцев, который в течение последних трёх лет занимает лидирующие позиции по итогам несения городской Вахты Памяти. Выпускники гимназии - это известные люди не только в городе, республике, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.