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БрГУ имени А.С. Пушкина собрало гостей из 4 стран

27.11.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В пятницу, 23 ноября, в БрГУ имени А.С. Пушкина состоялась международная научно-практическая конференция "Проблемы правового регулирования общественных отношений: теория законодательство, практика". Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных проблем конституционного права, международно-правовым основам регулирования общественных отношений и другим вопросам. Организатором выступала кафедра теории и истории государства и права (юридический факультет) вместе с Брянским филиалом ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" (Россия).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60980.php

БрГУ имени А.С. Пушкина собрало гостей из 4 стран

Первая конференция, посвященная данной теме, прошла в 2003 году и за это время стала популярна не только в стране, но и за ее пределами. Тому доказательство внушительный список участников. В него входят слушатели и выступающие из университетов 4 стран: Институт политических наук Опольского университета (Польша), Брянским филиалом ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (Россия), Киевский институт Водного транспорта им. Гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного государственного университета инфраструктуры и технологии (Украина), Региональный центр правовой информации Брестской области (Беларусь), БрГУ им. А.С. Пушкина (Беларусь).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60980.php

БрГУ имени А.С. Пушкина собрало гостей из 4 стран

Конференция была разделена на 2 части, между которыми участников угощали сладостями и чаем. Особый интерес у публики вызвала тема заведующего кафедры конституционного права, доктора юридических наук, профессора УО "Белорусский государственный университет" Василевича Григория Алексеевича под названием "Юридическое программирование и правовой мониторинг - важнейшие стандарты нормотворческой и правоприменительной деятельности".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60980.php

БрГУ имени А.С. Пушкина собрало гостей из 4 стран

Особенно актуальной была тема "Суверенитет государств и наднационализм поиск баланса интересов итоги работы суда ЕАЭС за 2017-первое полугодие 2018 года", представленная судьей Суда Евразийского экономического союза (РБ) Колосом Денисом Георгиевичем.

Участники из Польши были особенно довольны приемом в чужой стране.

"В рамках программы Эразмус уже подписано соглашение между нашим и вашим университетом, - рассказывал координатор проекта по обмену студентами Бартош Чэпил. - Мы бы хотели прийти к обмену не только студентами, но и академическими работниками. Однако для этого необходимо создать проект, который будет оценен, и выделенные средства Эразмуса пойдут на финансирование мобильности студентов от вас к нам, от нас к вам, как и мобильности преподавателей".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60980.php

БрГУ имени А.С. Пушкина собрало гостей из 4 стран

В конференции приняли участие не только преподаватели, магистранты и аспиранты, но и студенты очной и заочной формы получения
образования. Из всех представленных тем будут выбираться лучшие, которые и составят научный сборник.

Илона Попова, студентка 3 курса, БрГУ им. А.С. Пушкина

 
 
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В пятницу, 23 ноября, в БрГУ имени А.С. Пушкина состоялась международная научно-практическая конференция "Проблемы правового регулирования общественных отношений:...
 
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