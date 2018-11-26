Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

Здравствуйте уважаемые! По каналам ТВ и в прессе довольно часто, насколько мне случается это увидеть, идет разговор о поезде на магнитной подушке в вакуумтоннеле. И что идея его создания принадлежит Илону Маску. При каждом упоминании об Илоне Маске и его идее - проекте HipperLoop используются термины и описание технологического процесса, а также все характеристики из моего проекта 70-х годов, отраженных в моих работах.



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фото с конференции, 2012г.

А сейчас сравните: Последняя моя публикация на научной конференции в МГСУ (Московский государственный строительный университет) г. Москва октябрь 2012 года. Я высылаю Вам копию статьи в научном издании (есть в редакции). А до этого в 2010 году статья в журнале Итоги 2010 г., где мой сын предоставил краткую информацию о моем проекте, который использовал в своем дипломном проекте эту разработку в 2002...2007 годах (время изготовления дипломного проекта)



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фото с конференции, 2012г.

В 2007 году данный дипломный проект выставлялся на международном конкурсе архитектурных проектов во Флоренции (Италия). Было много откликов и много просьб на разрешение от Европейских архитекторов использовать эту технологию и сам архитектурный прием, саму идею, комплексного вокзала (ХАБа) на границе ЕС и ЕАЭС под Брестом.



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Взгляд на ХАБ с Запада. Место расположения – вблизи г. Бреста в сторону Востока на берегу углубленного и расширенного (проектное решение) русла реки Мухавец. Рядом расположен аэропорт «Брест»

А в 1990 году в 20-х числах мая я был в г. Мюнхене в компании ТрансРапидИнтернационал, входящую в состав MBB (Мессершмит Бельков Блём) которая, занималась поездами на магнитной подушке. При предоставлении мною своего проекта немцы были приятно удивлены и предложили мне совместное сотрудничество с нашим БИСИ (Брестский инженерно-строительный институт). Они признали, что скорость для этого «поезда» 1500 км/час не предел. Но при этом добавили, что такие скорости годятся только для России (СССР для них всегда являл собой Россию). О многом говорили, многое планировали, но это была госкорпорация, и, соответственно, деньги на разработку предоставлялись из бюджета Западной Германии. Объединение Германий в 1990 г. поглотило гигантское количество средств. И проект не получил дальнейшего развития. Проект был продан Китаю со всей наработанной технологией после аварии в 1996 г. При продаже было упоминание о том, что данную технологию магнитной левитации можно трансформировать в ранее предложенный мною проект- тоннель со сниженным давлением воздуха.



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Взгляд на ХАБ сверху под углом с Юго-Запада

А предистория такова - я с 5-ти лет увлекался магнитами. И в 1974г., обучаясь в строительном техникуме в г. Бресте предложил проект для выставки научных работ студентов в г. Минске - конструкция развертки электродвигателя (статора и ротора) в качестве движимого (вагон, капсула и неподвижного (шина, основание). Проект признали слишком нереальным. Пришлось изменить тему и предоставить действующий рабочий стенд с мгновенно останавливающимся электрическим двигателем для защиты от травмирования рабочего персонала на производстве.

В 1986 г. в газете «Известия» или «За рубежом», не помню точно, была выкладка с фотографией поезда на магнитной подушке из немецкого журнала Штерн (Звезда), с описанием того, что компания Трансрапидинтернационал столкнулась с трудностями при тестовых пробегах Трансрапида.

При наборе скорости свыше 400 км/час создавался эффект ускорения тела с нарастающим уплотнением воздушного барьера и усиливающимся шумом (создания ударной звуковой волны) при его преодолении. Я сразу же подумал - пришло мое время. В течении 4-лет я копил деньги на поездку в Германию и искал возможность поехать в компанию ТрансрапидИнтернационал. Мне повезло - я случайно познакомился с профессором из Германии на научной конференции, который серьезно отнесся к моей разработке. Он прислал мне приглашение и в мае 1990 года я представил свой проект в высшей технической школе на кафедре физики в г. Бибарах (Земля Баден-Вюртембюрг). Мне показалось, что немцы меня хотели предварительно протестировать, но все прошло хорошо и через два дня я был уже в Мюнхене в компании МBB. Немцы, в частности, директор компании Трансрапид Интернационал Rolf Kretzschmar***(см. сноску) задавал очень много вопросов. Все проходило как на защите проекта, диссертации.



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Взгляд на ХАБ с Востока

Он порекомендовал мне дополнительно обратиться в Москве в Советскую компанию (какой-то филиал НИИ), но адреса не предоставил. В итоге по приезду в СССР я через месяц в июле-августе 1990г. отправился в Москву. Около 2-х недель я занимался поиском этого НИИ. Никто о нем ничего не слыхивал. Я был в Моссовете (Сейчас мэрия г. Москвы). Мне большинство людей хотели оказать помощь в поиске этого НИИ, но никто не знал – где он находится. В конце - концов я отыскал телефоны. Перезвонил. Отвечали скупо. Было много вопросов (скорее допросов) ко мне. Каждый раз переназначали встречу. Но я так и не встретился ни с кем. В какой - то момент я нашел нужное здание и попытался пройти во внутрь. Все разговоры велись через переговорное устройство типа домофон. Результата не было.

Потом я еще несколько раз приезжал в Москву. Все без толку. А вот недавно мне попались фотографии того прототипа «изделия» аналога поезда трансрапида. По облику изделия и его конструктивному решению можно сразу сказать, что это было спущено с верху. Внешний и внутренний вид не впечатляет. Т.е. это было изготовлено без всякого энтузиазма, без вдохновения. Я понимаю, что руководство страны старалось не отстать от развитых стран и поэтому создавались аналоги. Это называется «идти в кильватере» Западных технологий и не отставать. В 1975 году было создано транспортное объединение «Союзтранспрогресс», в рамках которого организовали институт ВНИИПИтранспрогресс. Инженеры и учёные этого НИИ и занялись разработкой прогрессивного транспортного средства. И в 1979-м, одновременно с немцами, первый советский маглев ТП-01 проехал по заводской тестовой линии в г. Раменское (в Подиосковье) - об этом я узнал не так давно - только в 2018 году. Странное совпадение – я начинал службу в армии в мае 1977 года в войсковой части около пос. Донино в 7-8 км от г. Раменское. Наверное, в то время там уже создавали испытательный полигон.

Когда я выступал на конференции в МГСУ в 2012 г. в зале было какое-то «движение» среди моих коллег (см. фото). Я сначала не понял. Немного сконфузился. Но потом оказалось, что молодые аспиранты МГСУ, присутствующие на конференции в нашей секции активно начали обсуждать мой проект и после окончания докладов подошли ко мне и сказали следующее:

- Николай Викторович! Мы хотели бы, чтобы вы обратились к нашему ректору (МГСУ) с просьбой о создании лаборатории, тогда мы все придем к Вам в научные сотрудники и будем развивать проект.

Я срашиваю:

- А сколько Вас человек и откуда Вы?

- Из МГСУ человек 17- это только наша секция (энергетическая) и человека 4 из МВТУ им. Баумана. Но если надо, то и остальные подтянутся.

Конечно, мне было очень приятно, что ко мне обратились молодые ученые у которых через 2-4 месяца должна была состояться защита кандидатских диссертаций. Это же какой начальный потенциал!!! Но не получилось договориться. Не все так просто. Искренне сожалею. Может быть измениться что-то к лучшему. Я в ожидании с 1974 года в приемных и прочих казенных кабинетах. Я думаю, что когда-нибудь это все измениться. Этот процесс скоро начнется.

Считаю, что писателям больше неуместно писать, говорить, показывать по ТВ, что автор идеи – Илон Маск. Надо с этим серьезно разобраться.

Если он это сделал до ноября 1974 года, то я признаю за ним право на первенство, ну а если он был после октября 2012 года, то он все бессовестно слизал и выдал за свое изобретение. У меня все это в открытом доступе. Конференция транслировалась в прямом эфире через многоканальные СМИ во все ВУЗы России и европейские страны по телемостам в режиме on-line.