ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

27.11.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Здравствуйте уважаемые! По каналам ТВ и в прессе довольно часто, насколько мне случается это увидеть, идет разговор о поезде на магнитной подушке в вакуумтоннеле. И что идея его создания принадлежит Илону Маску. При каждом упоминании об Илоне Маске и его идее - проекте HipperLoop используются термины и описание технологического процесса, а также все характеристики из моего проекта 70-х годов, отраженных в моих работах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60971.php

Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

фото с конференции, 2012г.

А сейчас сравните: Последняя моя публикация на научной конференции в МГСУ (Московский государственный строительный университет) г. Москва октябрь 2012 года. Я высылаю Вам копию статьи в научном издании (есть в редакции). А до этого в 2010 году статья в журнале Итоги 2010 г., где мой сын предоставил краткую информацию о моем проекте, который использовал в своем дипломном проекте эту разработку в 2002...2007 годах (время изготовления дипломного проекта)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60971.php

Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

фото с конференции, 2012г.

В 2007 году данный дипломный проект выставлялся на международном конкурсе архитектурных проектов во Флоренции (Италия). Было много откликов и много просьб на разрешение от Европейских архитекторов использовать эту технологию и сам архитектурный прием, саму идею, комплексного вокзала (ХАБа) на границе ЕС и ЕАЭС под Брестом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60971.php

Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

Взгляд на ХАБ с Запада. Место расположения – вблизи г. Бреста в сторону Востока на берегу углубленного и расширенного (проектное решение) русла реки Мухавец. Рядом расположен аэропорт «Брест»

А в 1990 году в 20-х числах мая я был в г. Мюнхене в компании ТрансРапидИнтернационал, входящую в состав MBB (Мессершмит Бельков Блём) которая, занималась поездами на магнитной подушке. При предоставлении мною своего проекта немцы были приятно удивлены и предложили мне совместное сотрудничество с нашим БИСИ (Брестский инженерно-строительный институт). Они признали, что скорость для этого «поезда» 1500 км/час не предел. Но при этом добавили, что такие скорости годятся только для России (СССР для них всегда являл собой Россию). О многом говорили, многое планировали, но это была госкорпорация, и, соответственно, деньги на разработку предоставлялись из бюджета Западной Германии. Объединение Германий в 1990 г. поглотило гигантское количество средств. И проект не получил дальнейшего развития. Проект был продан Китаю со всей наработанной технологией после аварии в 1996 г. При продаже было упоминание о том, что данную технологию магнитной левитации можно трансформировать в ранее предложенный мною проект- тоннель со сниженным давлением воздуха.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60971.php

Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

Взгляд на ХАБ сверху под углом с Юго-Запада

А предистория такова - я с 5-ти лет увлекался магнитами. И в 1974г., обучаясь в строительном техникуме в г. Бресте предложил проект для выставки научных работ студентов в г. Минске - конструкция развертки электродвигателя (статора и ротора) в качестве движимого (вагон, капсула и неподвижного (шина, основание). Проект признали слишком нереальным. Пришлось изменить тему и предоставить действующий рабочий стенд с мгновенно останавливающимся электрическим двигателем для защиты от травмирования рабочего персонала на производстве.

В 1986 г. в газете «Известия» или «За рубежом», не помню точно, была выкладка с фотографией поезда на магнитной подушке из немецкого журнала Штерн (Звезда), с описанием того, что компания Трансрапидинтернационал столкнулась с трудностями при тестовых пробегах Трансрапида.

При наборе скорости свыше 400 км/час создавался эффект ускорения тела с нарастающим уплотнением воздушного барьера и усиливающимся шумом (создания ударной звуковой волны) при его преодолении. Я сразу же подумал - пришло мое время. В течении 4-лет я копил деньги на поездку в Германию и искал возможность поехать в компанию ТрансрапидИнтернационал. Мне повезло - я случайно познакомился с профессором из Германии на научной конференции, который серьезно отнесся к моей разработке. Он прислал мне приглашение и в мае 1990 года я представил свой проект в высшей технической школе на кафедре физики в г. Бибарах (Земля Баден-Вюртембюрг). Мне показалось, что немцы меня хотели предварительно протестировать, но все прошло хорошо и через два дня я был уже в Мюнхене в компании МBB. Немцы, в частности, директор компании Трансрапид Интернационал Rolf Kretzschmar***(см. сноску) задавал очень много вопросов. Все проходило как на защите проекта, диссертации.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60971.php

Брестчанин оспаривает первенство на идею поезда на магнитной подушке у Илона Маска

Взгляд на ХАБ с Востока

Он порекомендовал мне дополнительно обратиться в Москве в Советскую компанию (какой-то филиал НИИ), но адреса не предоставил. В итоге по приезду в СССР я через месяц в июле-августе 1990г. отправился в Москву. Около 2-х недель я занимался поиском этого НИИ. Никто о нем ничего не слыхивал. Я был в Моссовете (Сейчас мэрия г. Москвы). Мне большинство людей хотели оказать помощь в поиске этого НИИ, но никто не знал – где он находится. В конце - концов я отыскал телефоны. Перезвонил. Отвечали скупо. Было много вопросов (скорее допросов) ко мне. Каждый раз переназначали встречу. Но я так и не встретился ни с кем. В какой - то момент я нашел нужное здание и попытался пройти во внутрь. Все разговоры велись через переговорное устройство типа домофон. Результата не было.

Потом я еще несколько раз приезжал в Москву. Все без толку. А вот недавно мне попались фотографии того прототипа «изделия» аналога поезда трансрапида. По облику изделия и его конструктивному решению можно сразу сказать, что это было спущено с верху. Внешний и внутренний вид не впечатляет. Т.е. это было изготовлено без всякого энтузиазма, без вдохновения. Я понимаю, что руководство страны старалось не отстать от развитых стран и поэтому создавались аналоги. Это называется «идти в кильватере» Западных технологий и не отставать. В 1975 году было создано транспортное объединение «Союзтранспрогресс», в рамках которого организовали институт ВНИИПИтранспрогресс. Инженеры и учёные этого НИИ и занялись разработкой прогрессивного транспортного средства. И в 1979-м, одновременно с немцами, первый советский маглев ТП-01 проехал по заводской тестовой линии в г. Раменское (в Подиосковье) - об этом я узнал не так давно - только в 2018 году. Странное совпадение – я начинал службу в армии в мае 1977 года в войсковой части около пос. Донино в 7-8 км от г. Раменское. Наверное, в то время там уже создавали испытательный полигон.

Когда я выступал на конференции в МГСУ в 2012 г. в зале было какое-то «движение» среди моих коллег (см. фото). Я сначала не понял. Немного сконфузился. Но потом оказалось, что молодые аспиранты МГСУ, присутствующие на конференции в нашей секции активно начали обсуждать мой проект и после окончания докладов подошли ко мне и сказали следующее:

- Николай Викторович! Мы хотели бы, чтобы вы обратились к нашему ректору (МГСУ) с просьбой о создании лаборатории, тогда мы все придем к Вам в научные сотрудники и будем развивать проект.

Я срашиваю:

- А сколько Вас человек и откуда Вы?

- Из МГСУ человек 17- это только наша секция (энергетическая) и человека 4 из МВТУ им. Баумана. Но если надо, то и остальные подтянутся.

Конечно, мне было очень приятно, что ко мне обратились молодые ученые у которых через 2-4 месяца должна была состояться защита кандидатских диссертаций. Это же какой начальный потенциал!!! Но не получилось договориться. Не все так просто. Искренне сожалею. Может быть измениться что-то к лучшему. Я в ожидании с 1974 года в приемных и прочих казенных кабинетах. Я думаю, что когда-нибудь это все измениться. Этот процесс скоро начнется.

Считаю, что писателям больше неуместно писать, говорить, показывать по ТВ, что автор идеи – Илон Маск. Надо с этим серьезно разобраться.

Если он это сделал до ноября 1974 года, то я признаю за ним право на первенство, ну а если он был после октября 2012 года, то он все бессовестно слизал и выдал за свое изобретение. У меня все это в открытом доступе. Конференция транслировалась в прямом эфире через многоканальные СМИ во все ВУЗы России и европейские страны по телемостам в режиме on-line.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здравствуйте уважаемые! По каналам ТВ и в прессе довольно часто, насколько мне случается это увидеть, идет разговор о поезде на магнитной подушке в вакуумтоннеле. И...
 
Новости дня
Новости разные
 
Один из минских суши-баров на барахолке продает хвостики от суши по 10 рублей за кило
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика