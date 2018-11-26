Спектакли для взрослых на сцене Брестского театра кукол. Вы можете поверить?

Брестский театр кукол приглашает 29 и 30 ноября на спектакль "Луна Сальери" по мотивам трагедии А.С.Пушкина "Моцарт и Сальери".



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Режиссер - лауреат национальной театральной премии России "Золотая маска" Руслан Кудашов, 6 и 7 декабря состоятся премьерные показы спектакля "Боскі адбітак". Впервые в истории БТК был поставлен визуальный спектакль без слов.



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Автор и режиссер - лауреат национальной театральной премии Беларуси и национальной театральной премии России "Золотая маска" Александр Янушкевич.



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Напоминаем, что продолжается продажа билетов на новогоднее представление "Тайна новогоднего волшебства" для детей и их родителей.

Ждем вас в нашем театре!