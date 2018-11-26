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В Лунинецком районе при пожаре в нежилом доме погиб человек
27.11.2018 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Лунинецком районе во время пожара в нежилом доме погиб человек, его личность устанавливается, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Сообщение о возгорании в деревне Вильча поступило в районный отдел по ЧС 27 ноября в 03.27. Пожар произошел в деревянном нежилом доме, принадлежащем пенсионеру 1957 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие, имущество, серьезно повредил стены. Во время разборки обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тело погибшего, его личность сейчас устанавливается.
Также специалисты выясняют причину пожара.
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В Лунинецком районе во время пожара в нежилом доме погиб человек, его личность устанавливается, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Сообщение о...
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