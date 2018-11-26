Украденное детство

Дети войны… Сегодня Лидия Дмитриевна и Анатолий Петрович Кузьменковы (на снимке с дочерью Раей) из аг. Веремеевка — убеленные сединами ветераны, которым больно вспоминать то, что испытали в годы войны: кровавые руки фашистов вырвали их из детства, ушли воевать и не вернулись их отцы. Они прошли через колючую проволоку и бараки лагеря смерти «5-й полк». Самой судьбой было определено малолетним узникам встретиться в 1962 г. и создать семью. Мирная жизнь мало-помалу затушевала черные краски детства, но память по-прежнему возвращает их в те далекие годы.





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