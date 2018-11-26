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Житель Могилева ходил по улице с самодельным пистолетом
27.11.2018 12:28 — Разное | Аргументы и факты
Прохожие сообщили в милицию о том, что неизвестный ходит по ул. Седова с предметом в руках, похожим на пистолет.
Как стало известно, прибывшие на место милиционеры задержали нарушителя. Им оказался 61-летний пенсионер.
Дома у него обнаружили изготовленный самодельным способом предмет, который согласно баллистической экспертизе является огнестрельным оружием, пишет
Мужчина рассказал, что нашел его случайно несколько лет назад. Потом находка лежала у него дома. Могилевчанин пояснил сотрудникам правоохранительного ведомства, что решил пройтись по улицам города, чтобы продемонстрировать всем пистолет.
Нарушитель задержан. Возбуждено уголовное дело.
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Нарушитель задержан. Возбуждено уголовное дело.
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