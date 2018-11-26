Житель Могилева ходил по улице с самодельным пистолетом

Прохожие сообщили в милицию о том, что неизвестный ходит по ул. Седова с предметом в руках, похожим на пистолет.

Как стало известно, прибывшие на место милиционеры задержали нарушителя. Им оказался 61-летний пенсионер.

Дома у него обнаружили изготовленный самодельным способом предмет, который согласно баллистической экспертизе является огнестрельным оружием, пишет БЕЛТА .

Мужчина рассказал, что нашел его случайно несколько лет назад. Потом находка лежала у него дома. Могилевчанин пояснил сотрудникам правоохранительного ведомства, что решил пройтись по улицам города, чтобы продемонстрировать всем пистолет.

Нарушитель задержан. Возбуждено уголовное дело.