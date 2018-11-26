Приглашаем на районный праздник сельского хозяйства и АПК. Афиша мероприятия.

В Белоруссии в каждое третье воскресенье ноября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этот день чествуют всех тружеников сельского хозяйства и тех, кто занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, то есть людей, без устали работающих на земле и поставляющих на наши столы самые разные продукты.