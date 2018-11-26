|
Приглашаем на районный праздник сельского хозяйства и АПК. Афиша мероприятия.
27.11.2018 — Разное | Soligorsk News
14 ноября 2018 17:24 2160
Приглашаем на районный праздник сельского хозяйства и АПК. Афиша мероприятия.
В Белоруссии в каждое третье воскресенье ноября отмечают День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. В этот день чествуют всех тружеников сельского хозяйства и тех, кто занимается переработкой сельскохозяйственной продукции, то есть людей, без устали работающих на земле и поставляющих на наши столы самые разные продукты.
17 ноября в г.п. Красная Слобода пройдет массовый праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК! В программе заявлены спортивно-игровая программа, концерт арт-группы «Богач» и коллективов народной самодеятельности, выставка подворий и сельхоз техники. Будут работать аттракционы и торговые ряды!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 ноября 2018 17:24 2160 Приглашаем на районный праздник сельского хозяйства...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)