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На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»

27.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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14 ноября 2018 11:28 2460

На базе ГУО "Средняя школа №2 г. Солигорска" прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Екатерина Вавилова

Информационно – познавательный проект «Культурный код Солигорска» набирает силу и совершенствуется! В него приходят все новые и новые креативные и инициативные участники, будущие «культурные навигаторы». А его организаторы накапливают бесценный опыт работы с различными группами молодежи.

На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»

12 октября 2018 года состоялась встреча библиотекарей 1 категории районной центральной библиотеки Вавиловой Екатерины и Мацукевич Натальи с учащимися 8-х классов ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска». Информативный ролик о проекте, рассказ об авторских планах на 2019 год, онлайн — викторина «Любопытный Солигорск», красочная выставка и веселый оранжевый кубик сделали это мероприятие эмоциональным, ярким и полезным.

На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»

Ну, а испытать игровой кубик на прочность ребятам удалось уже через неделю. 19 октября библиотекари районной центральной библиотеки и ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска»  подготовили для учащихся 8 «А» класса увлекательное мероприятие. Они предложили ребятам квест-прогулку по краеведческой напольной игре «#ОткройсвойГород». Школьники разделились на две команды под звучными названиями «СССР» и «Автофобия», а затем дружно отправились в захватывающее путешествие по родному Солигорску.

На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»
На базе ГУО «Средняя школа №2 г. Солигорска» прошла напольная игра «#ОткройсвойГород»

Остальные ребята получили в подарок книжные закладки и заряд отличного настроения! Игра закончена, но процесс познания продолжается. На осенних каникулах школьники и библиотекари встретятся вновь, но уже в районной центральной библиотеке.

Автор статьи и фото: Екатерина ВАВИЛОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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14 ноября 2018 11:28 2460 На базе ГУО "Средняя школа №2 г. Солигорска" прошла...
 
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