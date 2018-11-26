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Названа популярная привычка, «убивающая» желудок

27.11.2018 12:20 — Разное | UDF  
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О том, что чрезмерное употребление кофе может навредить сердечно-сосудистой и нервной системе, знают многие. Некоторые врачи считают, что употребление утреннего кофе может быть вредным для желудка.


Кофе и язва

Бытует мнение, что регулярное употребление кофе — это верная дорога к гастритам и даже язве желудка. Об этом говорили даже врачи, запрещая своим пациентам даже думать об этом напитке. К радости многочисленных кофеманов сообщаем, что эта информация пока не нашла своего подтверждения.

Употребление кофе никак не может стать причиной язвы. От этой идеи окончательно отказались после того, как в 2005 году была определена настоящая причина язвы желудка – бактерия Helicobacter pylori. Некоторое время предполагалось, что, возможно, кофе может здесь играть роль какого-нибудь предрасполагающего фактора. Но и от этой идеи отказались, так как не нашли в кофе ничего, что могло бы провоцировать развитие эрозивных процессов в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.


Кофе и гастрит

Если с язвой все более-менее понятно, то с гастритами ситуация обстоит иначе. Если у вас имеется гастрит, то с кофе вам, все же, нужно быть осторожнее. Употребление кофе натощак может спровоцировать спазмы и боли в желудке. И дело здесь не в кофеине, как предполагалось раньше.

В кофе содержится большое количество хлорогеновых соединений, которые способствуют продукции избыточного количества соляной кислоты в желудке. Это может приводить к раздражению слизистой оболочки желудка, а также изжоге.

Если после употребления кофе ничего не съесть, то симптомы могут усилиться. Некоторые специалисты уверяют, что привычка пить кофе натощак может привести к гастриту, однако кофе здесь вряд ли выступает причиной. Возможно, в данном случае кофе может играть роль негативного фактора, но никак не причины.


Сколько пить?

Для того чтобы избежать проблем с желудком, кофе лучше не пить натощак. На худой конец, можете с кофе съесть тосты или печенье.

Специалистами было установлено, что для здорового человека 300 мг кофеина не навредит. К примеру, в среднем 250 мл американо содержит от 150 до 250 мг кофеина в зависимости от насыщенности напитка. То есть, пару чашек кофе в сутки вам точно не навредит, если у вас нет никаких противопоказаний. В растворимом кофе кофеина содержится меньше, однако он считается более вредным для организма из-за специфического процесса обработки.

 
 
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О том, что чрезмерное употребление кофе может навредить сердечно-сосудистой и нервной системе, знают многие.
 
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