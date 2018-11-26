Соревнования по спортивным бальным танцам «Встреча друзей» прошли в Минске

Новости Беларуси. Красота, грация и эмоции в каждом движении – в Минске прошли соревнования по спортивным бальным танцам «Встреча друзей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».





Около 600 пар вышли на паркет и боролись за звание лучших. А наблюдала за всем этим наш корреспондент Наталья Федорцова.

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