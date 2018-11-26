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Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике
Новости Беларуси. Как подготовить гимнастов высокого класса, а также их ближайший резерв. Такова тема международного научно-практического семинара, который начался в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В столицу Беларуси приехали представители 13 стран. Семинар собрал более 300 участников, среди которых, как студенты университета физкультуры, так и действующие тренеры, судьи и учителя физической культуры.
Они с особым интересом примеряют на себя новые методики коллег из ближнего и дальнего зарубежья.
Татьяна Морозевич-Шилюк, проректор по научной работе БГУФК:
Делегация из Поднебесной представляет китайскую гимнастику, в основе которой лежат дыхательные упражнения.
Сун Пэн, директор класса Конфуция БГУФК (Китай):
Завершится форум международным турниром по акробатике «Кубок БГУФК» памяти заслуженного тренера СССР Михаила Цэйтина. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград.
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Новости Беларуси. Как подготовить гимнастов высокого класса, а также их ближайший резерв. Такова тема международного научно-практического семинара, который...
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