|
Температура на работе: какие нормы для офиса и цеха
В студии программы «Большой город» – заместитель председателя Минского объединения профсоюзов Александр Щекович.
Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
В литейных цехах немного теплее от печей. Там температура должна быть не ниже 15 градусов. Мы не говорим сейчас о строителях – это особая категория, потому что там определённые климатические нормы есть.
Новости по теме
Благодаря ФПБ за первое полугодие 2018 в должностях восстановили 40 человек, выплачено более 2 миллионов рублей задолженностей по зарплатам
«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси
‡агрузка...
Увеличение зарплат, формирование бюджета на 2019 год и доработка Налогового кодекса: итоги экономического совещания у Президента
Аппарат NASA получил первый снимок с Марса
В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт
При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек
Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане
В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов
Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят
Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии программы «Большой город» – заместитель председателя Минского объединения профсоюзов Александр Щекович. «Как во вредных условиях труда»: если на работе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)