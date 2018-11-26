ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Температура на работе: какие нормы для офиса и цеха

27.11.2018 12:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

В студии программы «Большой город» – заместитель председателя Минского объединения профсоюзов Александр Щекович.

«Как во вредных условиях труда»: если на работе проблемы с температурой, что положено сотрудникам?

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Сразу хочу отметить, что температурный режим может быть разным, в зависимости от того, что это за предприятие.

Если мы говорим про офисные помещения, то это температура, минимум, 20+ и выше. Для промышленного сектора это, в основном, в цехах – 17+.

Замерзаем на работе: куда жаловаться и как накажут виновных

В литейных цехах немного теплее от печей. Там температура должна быть не ниже 15 градусов. Мы не говорим сейчас о строителях – это особая категория, потому что там определённые климатические нормы есть.

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

 
Новости по теме

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Форум «Студенческая осень» пройдёт по всей Беларуси в 2018 году

Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

Благодаря ФПБ за первое полугодие 2018 в должностях восстановили 40 человек, выплачено более 2 миллионов рублей задолженностей по зарплатам

«Я к этому заводу уже привык»: в Бобруйске чествовали семьи, стаж работы которых достигает 100 лет

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси

«Зафиксировали около 5000 нарушений требований охраны труда». Условия работы аграриев проверили накануне уборочной
‡агрузка...
Новости 24 часа

Увеличение зарплат, формирование бюджета на 2019 год и доработка Налогового кодекса: итоги экономического совещания у Президента

Аппарат NASA получил первый снимок с Марса

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане

В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии программы «Большой город» – заместитель председателя Минского объединения профсоюзов Александр Щекович. «Как во вредных условиях труда»: если на работе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Могилева ходил по улице с самодельным пистолетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика