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Возле станции Жабинка мужчина попал под поезд

27.11.2018 12:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 26 ноября в Жабинковском районе электричка сообщением МинскБрест наехала на человека.  

По сведениям пресс-службы МВД, пострадавшим является 47-летний житель Жабинки. Гражданин госпитализирован с политравмами.  

По словам машиниста, мужчина лежал в колее. Применялось экстренное торможение. Задержка трёх поездов составила от 15 до 36 минут.  

Проводится проверка. Выясняются детали случившегося, уточняется, был ли пострадавший трезв во время происшествия.  

Осенью 2018 года в Ивановском районе мужчина оказался на путях перед поездом.  

Гражданин погиб – подробнее здесь.  
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 26 ноября в Жабинковском районе электричка сообщением Минск – Брест наехала на человека.   По сведениям пресс-службы МВД, пострадавшим...
 
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