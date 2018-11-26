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Возле станции Жабинка мужчина попал под поезд
Новости Беларуси. Вечером 26 ноября в Жабинковском районе электричка сообщением Минск – Брест наехала на человека.
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По словам машиниста, мужчина лежал в колее. Применялось экстренное торможение. Задержка трёх поездов составила от 15 до 36 минут.
Проводится проверка. Выясняются детали случившегося, уточняется, был ли пострадавший трезв во время происшествия.
Осенью 2018 года в Ивановском районе мужчина оказался на путях перед поездом.
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Новости Беларуси. Вечером 26 ноября в Жабинковском районе электричка сообщением Минск – Брест наехала на человека. По сведениям пресс-службы МВД, пострадавшим...
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