ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

27.11.2018 12:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия?

На «горячую» линию СТВ обратились люди, которые работают в офисах по переулку Домашевскому. Здание уже который месяц не отапливалось. Люди вынуждены были мёрзнуть и часто болеют. Но на этой неделе долгожданное тепло, всё-таки, пришло на работу к минчанам. Вот только надолго ли?

Можно ли принести на работу свой обогреватель?

Сами они предпочли остаться за кадром. Говорят, уж больно строгое у них там руководство.

Температура воздуха внутри помещений уже не первый раз опускается до 11 градусов.

По закону, в офисах температура должна быть, как минимум, плюс 20 градусов. В механических цехах – не меньше 17, в литейных, термических, сварочных – плюс 15 и выше.

Кто должен следить за температурой на работе?

Если на рабочем месте очевидно холодно, а наниматель говорит, мол, одевайтесь теплей. Что делать?

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Нормы и закон для всех един. Не важно – это частная компания, с долью государства, государственная. Я порекомендую таким людям обращаться в санитарно-эпидемиологические службы.

И никто не запрещает обратиться на «горячую» линию Федерации профсоюзов Беларуси, на нашем сайте 1prof.by есть ссылка на «горячую» линию. Сейчас как раз тот период, когда мы принимаем звонки и можем выехать даже туда, где нет профсоюзной организации.

При какой температуре воздуха можно не выходить на работу

Выехать на данное предприятие по обращению граждан и проверить тепловой режим. В том числе – выдать предписание в соответствии с законом, которое мы имеем право сделать. Наниматель обязан их выполнить. Если он не будет их выполнять, есть другие шаги. Мы можем обратиться в прокуратуру, чтобы они, как надзорный орган, оказали воздействие на данного нанимателя. А перед законом едины все!

Поэтому мы рады будем оказать помощь и тем людям, которые работают в частных компаниях, где нет «первичек».

По единому номеру, назвав лишь своё имя, можно сообщить не только о проблемах с температурным режимом – вообще, о нарушениях норм и правил охраны труда, что тоже станет поводом для проверки. 

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»
Новости по теме

Температура на работе: какие нормы для офиса и цеха

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Форум «Студенческая осень» пройдёт по всей Беларуси в 2018 году

Профсоюзы Беларуси приглашают на бесплатные юридические консультации

Благодаря ФПБ за первое полугодие 2018 в должностях восстановили 40 человек, выплачено более 2 миллионов рублей задолженностей по зарплатам

«Я к этому заводу уже привык»: в Бобруйске чествовали семьи, стаж работы которых достигает 100 лет

«Оставить частичку себя»: участники акции «Мы вместе» помогут с благоустройством в 25 городах Беларуси

«Зафиксировали около 5000 нарушений требований охраны труда». Условия работы аграриев проверили накануне уборочной
‡агрузка...
Новости 24 часа

Увеличение зарплат, формирование бюджета на 2019 год и доработка Налогового кодекса: итоги экономического совещания у Президента

Аппарат NASA получил первый снимок с Марса

В Аргентине на 3 часа остановится общественный транспорт

При крушении вертолёта в Доминикане погибли 6 человек

Сбор самой дорогой специи начался в Азербайджане

В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов

Заседание Евразийского межправсовета в Минске: какие вопросы обсудят

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия? На «горячую» линию СТВ обратились люди,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разногласия в ОДКБ должны преодолеваться на основе консенсуса - посол РФ в Ереване
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика