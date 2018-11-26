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В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?
Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия?
На «горячую» линию СТВ обратились люди, которые работают в офисах по переулку Домашевскому. Здание уже который месяц не отапливалось. Люди вынуждены были мёрзнуть и часто болеют. Но на этой неделе долгожданное тепло, всё-таки, пришло на работу к минчанам. Вот только надолго ли?
Сами они предпочли остаться за кадром. Говорят, уж больно строгое у них там руководство.
По закону, в офисах температура должна быть, как минимум, плюс 20 градусов. В механических цехах – не меньше 17, в литейных, термических, сварочных – плюс 15 и выше.
Александр Щекович, заместитель председателя Минского городского объединения профсоюзов:
Выехать на данное предприятие по обращению граждан и проверить тепловой режим. В том числе – выдать предписание в соответствии с законом, которое мы имеем право сделать. Наниматель обязан их выполнить. Если он не будет их выполнять, есть другие шаги. Мы можем обратиться в прокуратуру, чтобы они, как надзорный орган, оказали воздействие на данного нанимателя. А перед законом едины все!
По единому номеру, назвав лишь своё имя, можно сообщить не только о проблемах с температурным режимом – вообще, о нарушениях норм и правил охраны труда, что тоже станет поводом для проверки.
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Чаще профсоюзные организации у нас работают в госучреждениях. Как быть замерзающим работникам частного предприятия? На «горячую» линию СТВ обратились люди,...
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