Участок трассы М10 реконструируют на принципах государственно-частного партнерства

Трасса М10 Речица — Калинковичи будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства. Это предусмотрено Указом № 461 «О реконструкции автомобильной дороги», который подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента.





Документ определяет условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 Речица — Калинковичи протяженностью 85 километров (109,9 — 195,15 км).

Исходя из международной практики, при поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера. Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за ее состояние, обслуживая в течение 20 лет. По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства.

Во время реализации первого проекта государственно-частного партнерства предполагается использовать лучшие мировые стандарты и подходы, направленные на повышение безопасности и развитие транспортной инфраструктуры региона.