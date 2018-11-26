Легионер БАТЭ: Жизнь проходит, и надо определиться - после смерти ты будешь с богом или с сатаной?

Французский легионер БАТЭ Эрвейн Мукам рассказал в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву о своей вере в бога.



Фото: ФК БАТЭ

— Я так понял, ты человек религиозный…

— Последние годы — очень. Нет ничего невозможного, если в твоей жизни есть бог. Это касается не только футбола, карьера длится всего 10−15 лет. Но ведь и жизнь как таковая проходит, и надо определиться: после смерти ты будешь с богом или с сатаной?

Господь решает в нашей жизни многое. Вот Туоминен сейчас травмировался и расстроен. А я ему твержу: «Что делает бог, все к лучшему. Просто у него такой план». Надо жить хорошо, делать добро. Конечно, плохих поступков не избежать, мы все люди. Но не надо забывать всевышнего.

Дима Бага как-то спросил: «Мукам, почему ты такой веселый и все время смеешься?» А я ответил: «Потому что бог меня любит…»