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Легионер БАТЭ: Жизнь проходит, и надо определиться - после смерти ты будешь с богом или с сатаной?

27.11.2018 12:46 — Разное | Tut.by  
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Французский легионер БАТЭ Эрвейн Мукам рассказал в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву о своей вере в бога.


Фото: ФК БАТЭ

— Я так понял, ты человек религиозный…

— Последние годы — очень. Нет ничего невозможного, если в твоей жизни есть бог. Это касается не только футбола, карьера длится всего 10−15 лет. Но ведь и жизнь как таковая проходит, и надо определиться: после смерти ты будешь с богом или с сатаной?

Господь решает в нашей жизни многое. Вот Туоминен сейчас травмировался и расстроен. А я ему твержу: «Что делает бог, все к лучшему. Просто у него такой план». Надо жить хорошо, делать добро. Конечно, плохих поступков не избежать, мы все люди. Но не надо забывать всевышнего.

Дима Бага как-то спросил: «Мукам, почему ты такой веселый и все время смеешься?» А я ответил: «Потому что бог меня любит…»

 
 
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Французский легионер БАТЭ Эрвейн Мукам рассказал о своей вере в бога.
 
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