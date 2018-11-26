Один из минских суши-баров на барахолке продает хвостики от суши по 10 рублей за кило

На интернет-барахолке появилось необычное объявление. Автор написала, что продает хвостики от суши по 10 рублей за килограмм.



Фото: kufar.by

«Продам хвостики от суши. Суши из бара. Свежие, по предварительному бронированию. Разные! 1 кг — 10 рублей. Продажа от 1 кг. Есть бронь на четверг, пятницу. Забрать вечером!», — написала продавец.

Объявление было размещено 20 ноября.