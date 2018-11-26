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Один из минских суши-баров на барахолке продает хвостики от суши по 10 рублей за кило
На интернет-барахолке появилось необычное объявление. Автор написала, что продает хвостики от суши по 10 рублей за килограмм.
«Продам хвостики от суши. Суши из бара. Свежие, по предварительному бронированию. Разные! 1 кг — 10 рублей. Продажа от 1 кг. Есть бронь на четверг, пятницу. Забрать вечером!», — написала продавец.
Объявление было размещено 20 ноября.
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