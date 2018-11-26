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"Братья Костицыны не оправдали нашего доверия". В "Динамо" назначили нового капитана

27.11.2018 12:42 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объявил о назначении нового капитана клуба. Как сообщает официальный сайт «зубров», им стал Александр Павлович.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Павлович уже выполнял капитанские функции в сезоне-2016/2017. Также в команде сменились ассистенты. Помогать Павловичу будут новичок «Динамо» Джонатон Блум и форвард Александр Китаров.

«Мы находимся в критической ситуации и понимаем, что необходимо принимать срочные меры, которые оздоровили бы обстановку в команде, от чего во многом зависит наша игра на ледовой площадке. Братья Костицыны при всех своих заслугах в прошлом и даже в этом сезоне не оправдали нашего доверия, не стали теми лидерами в раздевалке, в быту, примером для молодых хоккеистов, которыми по определению должны быть капитан и его ассистент. Поэтому мы приняли это решение с надеждой, что оно оздоровит моральную атмосферу в коллективе и положительно повлияет на выступление команды уже в ближайших матчах», — сказал Басков.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков объявил о назначении нового капитана клуба. Как сообщает официальный сайт «зубров», им стал Александр...
 
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