ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Алиев: в брестском "Динамо", наверное, боялись, чтобы не сошлись Алиев и Милевский опять

27.11.2018 12:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о несостоявшемся переходе в брестское "Динамо" и своей уже почти легендарной связи с Артемом Милевским.



- Когда вы с Артемом Милевским пришли в киевское "Динамо" на вашей позиции была очень высокая конкуренция. Как вам удалось ее проскочить и закрепиться в основе?

- Все потом и трудом. Много говорили, вот Алиев и Милевский бухают, гуляют. Ну, гуляли мы, ну выпивали, а дальше то что? Зато мы выходили на поле и показывали результат. Тогда была команда "Динамо-2" — это была команда Лиги чемпионов. Я скажу, кто там играл — это и Хацкевич, и Головко, и Белькевич. Эти ведь все игроки играли в основной команде, но все же они и спускались во вторую команду. Но, извините, в этой команде играли и Алиев, и Милевский, и от "а" до "я" мы играли с Артемом.

- Когда-то Артем Милевский просил руководство "Динамо-Брест", подписать вас. Как думаете, что бы изменилось в вашем дуэте, через такой длительный период времени?

- Да, мы общались. Но, что сказать, та репутация, как о нас говорили... Скажу за себя, за Артема не буду. Вот там пил, там гулял — репутация, конечно, не шикарная. Наверное, боялись, чтобы не сошлись Алиев и Милевский опять. Хотя, мы знакомы с 15 лет, и я его считаю своим самым близким другом, точно так же как и он меня. На футбольном поле мы понимали друг друга без слов. Точно так же как и за его пределами (улыбается). Но никто не мог сказать в наш адрес, что на футбольном поле мы делаем что-то не то. Я не хочу хвастаться, но на данный момент я думаю, еще лет 20 люди только и будут говорить об Алиеве и Милевском. Почему вы не говорите про Ярмоленко и Коноплянку? Вот мы как-то заели им и все. Все мы можем нарушить. Мы ж не роботы, — рассказал Алиев в интервью Xsport, которое цитирует "Прессбол".


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о несостоявшемся переходе в брестское "Динамо" и своей уже почти легендарной связи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск выступает за равные условия при определении тарифов на транспортировку газа в ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика