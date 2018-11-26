







- Когда вы с Артемом Милевским пришли в киевское "Динамо" на вашей позиции была очень высокая конкуренция. Как вам удалось ее проскочить и закрепиться в основе?





- Все потом и трудом. Много говорили, вот Алиев и Милевский бухают, гуляют. Ну, гуляли мы, ну выпивали, а дальше то что? Зато мы выходили на поле и показывали результат. Тогда была команда "Динамо-2" — это была команда Лиги чемпионов. Я скажу, кто там играл — это и Хацкевич, и Головко, и Белькевич. Эти ведь все игроки играли в основной команде, но все же они и спускались во вторую команду. Но, извините, в этой команде играли и Алиев, и Милевский, и от "а" до "я" мы играли с Артемом.





- Когда-то Артем Милевский просил руководство "Динамо-Брест", подписать вас. Как думаете, что бы изменилось в вашем дуэте, через такой длительный период времени?





"Прессбол" . - Да, мы общались. Но, что сказать, та репутация, как о нас говорили... Скажу за себя, за Артема не буду. Вот там пил, там гулял — репутация, конечно, не шикарная. Наверное, боялись, чтобы не сошлись Алиев и Милевский опять. Хотя, мы знакомы с 15 лет, и я его считаю своим самым близким другом, точно так же как и он меня. На футбольном поле мы понимали друг друга без слов. Точно так же как и за его пределами (улыбается). Но никто не мог сказать в наш адрес, что на футбольном поле мы делаем что-то не то. Я не хочу хвастаться, но на данный момент я думаю, еще лет 20 люди только и будут говорить об Алиеве и Милевском. Почему вы не говорите про Ярмоленко и Коноплянку? Вот мы как-то заели им и все. Все мы можем нарушить. Мы ж не роботы, — рассказал Алиев в интервью Xsport, которое цитирует



