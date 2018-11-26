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«Поэтому и судьба у вас тяжелая». Лукашенко указал премьерам на нерешенные проблемы ЕАЭС

27.11.2018 12:40 — Разное | Ежедневник  
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«Поэтому и судьба у вас тяжелая». Лукашенко указал премьерам на нерешенные проблемы ЕАЭС

фото: president.gov.by

Президент Беларуси выступил перед главами правительств государств – членов ЕАЭС, заседание которых проходит сегодня в Минске.

Лейтмотивом выступления Александра Лукашенко стали препятствия, преодолеть которые членам ЕАЭС не удалось по истечении четырех лет из десяти, отведенных для снятия всех преград на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, формирования общих отраслевых рынков. 

"Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая», - констатировал Лукашенко. Президент призвал глав правительств снова обсудить известные проблемы, решить которые необходимо для становления полноценного экономического союза. Как подчеркнул Лукашенко, в связи с ситуацией на международных рынках вопрос о снятии барьеров во внутренней торговле в рамках ЕАЭС становится особенно актуальным. «Но медленно мы решаем эти вопросы, а эти барьеры должны быть сняты", - посетовал президент, обратив внимание на то, что иногда уже снятые ограничения заменяются новыми.

Так, заканчивается определенный Договором о ЕАЭС двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период, обратил внимание Лукашенко. "Закономерный вопрос: к чему мы в таком случае стремимся - к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма?» - задал вопрос президент.  

Главным элементом сотрудничества в ЕАЭС, подчеркнул Лукашенко, является создание общих энергетических рынков. При этом белорусская сторона считает несправедливым, что все члены ЕАЭС понимают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа. 

"Субъекты хозяйствования ожидают, что через десять дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов - о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы", - констатировал президент. 

Президент также заявил, что Беларусь не согласится на очередное продление нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. На Высшем совете 14 мая главы государств договорились, что к декабрю правительства проработают методику распределения пошлин и доложат о результатах. «Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов  абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем", - предупредил Лукашенко.  Глава государства пояснил, что в противном случае Беларусь сразу будет поставлена в неравные условия. Справедливое решение, по мнению президента, в этом вопросе очевидно. «И здесь, наверное, меньше должно быть политики, а все-таки больше экономики", - резюмировал президент. 

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси выступил перед главами правительств государств – членов ЕАЭС, заседание которых проходит сегодня в Минске.
 
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