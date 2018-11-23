30 ноября 2018 года Госавтоинспекция Витебской области проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом:

«Зима на колесах – не будет заносов!».

Цель данного мероприятия подготовка автомобилей к эксплуатации в зимних условиях.

Рост дорожно-транспортных происшествий на дорогах, имеющих мокрое, обледенелое, заснеженное покрытие, существенно возрастает. При неправильных действиях водителя в этих условиях автомобиль может стать неуправляемым, поэтому управление транспортным средством в зимних условиях требует от водителя не только особых навыков управления, но и тщательной подготовки автомобиля для эксплуатации в зимний период.

В соответствии с требованиями пункта 207-1 Правил дорожного движения Республики Беларусь при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к настоящим Правилам.

Зимние шины механических транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, должны быть обозначены маркированным знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М& S», «М S» или «AllSeasons» и иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм.

За несвоевременную оборудование транспортных средств зимними шинами предусмотрена административная ответственность по ст. 18.22 ч.5 КоАП Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник ОГАИ Шарковщинского РОВД.