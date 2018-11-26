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Вакансии, существующие на предприятих и в организациях Шумилинского района

27.11.2018 — Разное | Герой працы  
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Вакансии, существующие на предприятих и в организациях Шумилинского района УТЗСЗ Шумилинского райисполкома
Список вакансий, актуальных на 21.11.2018
Регион
Лист / Листов: 1/9
№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
1 Агент страховой . "БЕЛГОССТРАХ" ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА; Адрес:  г.п.Шумилино, Витебская область  ул.Короткина 10; Тел: 8 02130 5 45 94, 5 45 90; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 305.00 2
2 Библиотекарь . ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ КОРОТКИНА 10; Тел: 8 02130 4 19 45; Язвинская сельская библиотека.
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 305.00 1
3 Бухгалтер . КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи  ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 310.00 1
4 Бухгалтер . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 400.00 1
5 Бухгалтер . ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 400.00 1
6 Ветеринарный врач . КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода  ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 500.00 1
7 Ветеринарный врач . ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 400.00 1
8 Ветеринарный врач . Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 600.00 2
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
9 Ветеринарный фельдшер . ОАО "Лежни"; Адрес: 211263 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Большие Лежни  ул. Березовая д.6; Тел: 8 02130 5-13-41; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 400.00 1
10 Водитель автомобиля . КУП БОН Шумилинского района; Адрес: Витебская область, Шумилинский район, гп Шумилино Ул. Вокзальная 5; Тел: 8 02130 5-19-04; газ 2705.
Обращаться:		 Общее среднее Одна смена 305.00 1
11 Водитель автомобиля . КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи  ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:		 Общее среднее Скользящий график 380.00 1
12 Водитель автомобиля . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 400.00 1
13 Водитель автомобиля . УП ЖКХ; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ ПИОНЕРСКАЯ 10; Тел: 8 2130 4-92-48; водитель автовышки.
Обращаться:		 Общее среднее Одна смена 400.00 2
14 Водитель автомобиля . Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; морально-деловые качества и состояние здоровья для прохождения военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению 48 летнего возраста выслуга на службе должна составлять 20 и более лет.
Обращаться:		 Общее среднее Три смены 500.00 1
15 Воспитатель . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 370.26 2
16 Врач-специалист . УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СУВОРОВА 1; Тел: 8 02130 4-15-07; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 550.00 4
17 Главный бухгалтер . ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 480.00 1
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
18 Главный бухгалтер . ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 600.00 1
19 Главный бухгалтер . УП "ШУМИЛИНСКИЙ  РАЙАГРОСЕРВИС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино ЮБИЛЕЙНАЯ 33А; Тел: 8 02130 4-11-76; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 659.00 1
20 Главный бухгалтер . Шумилинская государственная детско-юношеская спортивная школа; Адрес: г.п. Шумилино, ул. Луначарского, 17  ул. Луначарского, 17 ; Тел: 5-49-87; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 410.00 1
21 Главный ветеринарный врач . "УЛЛЬСКИЙ" СОВХОЗ; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Кордон  ; Тел: 8 02130 3 87 41; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 450.00 1
22 Главный ветеринарный врач . ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 500.00 1
23 Главный зоотехник . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 600.00 1
24 Главный инженер . ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 510.00 1
25 Главный инженер . КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода  ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 500.00 1
26 Главный инженер . УП "ШУМИЛИНСКИЙ  РАЙАГРОСЕРВИС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино ЮБИЛЕЙНАЯ 33А; Тел: 8 02130 4-11-76; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 659.00 1
27 Главный экономист . КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи  ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 450.00 1
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
28 Главный экономист . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 500.00 1
29 Грузчик . ООО "ЕВРОТОРГ"; Адрес: г. Минск ул. Монтажников, 2  (отдел по приему персонала) ул. Казинца д.52а ком. 22; Тел: ; .
Обращаться:		 Общее среднее Скользящий график 400.00 1
30 Диспетчер пожарной связи . Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; морально-деловые качества и сосиояние здоровья для  прохождения военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению  48 летнего возраста выслуга на службе должна составлять 20 и более лет либо  не менее 12 лет 6 месяцев выслуги с учетом ст.
Обращаться:		 Общее среднее Три смены 500.00 1
31 Животновод . КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи  ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:		 Общее базовое Одна смена 400.00 4
32 Заведующий . КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода  ; Тел: 8 02130 5 45 17; заведующий молочно-тофарной фермой.
Обращаться:		 Общее среднее Одна смена 500.00 1
33 Заведующий . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; Заведующий отделом профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 400.00 1
34 Заведующий домом (дворцом) культуры . ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ КОРОТКИНА 10; Тел: 8 02130 4 19 45; Заведующая Слободского СДК.
Обращаться:		 Среднее специальное Гибкое рабочее время 305.00 1
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
35 Заведующий хозяйством . Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; отсутствие судимости,  морально-деловые качества и состояние здоровья для прохождения воеено-врачебной комиссии по достижению  48 летнего возраста выслуга по службе должна составить 20 и более лет либо  не менее 12 лет 6 месяцев выслуги, с учетом  ст.
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 500.00 1
36 Заместитель руководителя организации по идеологической работе . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; заместитель заведующего ясли-сад №1 .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 338.00 1
37 Заместитель руководителя организации по идеологической работе . Шумилинская государственная детско-юношеская спортивная школа; Адрес: г.п. Шумилино, ул. Луначарского, 17  ул. Луначарского, 17 ; Тел: 5-49-87; Заместитель директора по основной деятельности.
Обращаться:		 Высшее Одна смена 350.00 1
38 Зоотехник . Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 600.00 1
39 Инженер . Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; инженер животноводческого комплекса.
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 330.00 1
40 Инженер лесного хозяйства . ГЛХУ "Шумилинский лесхоз"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино  ; Тел: 8 02130 5-16-21; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 600.00 1
41 Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.
Обращаться:		 Высшее Одна смена 380.00 1
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
42 Инженер по охране труда . КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода  ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 500.00 1
43 Инженер-энергетик . КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода  ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 600.00 1
44 Инспектор по кадрам . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 350.00 1
45 Командир отделения . Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; иорально-деловые качества и состояние здоровья  для прохождения  военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению 48 летнего возраста выслуга по службе должна составить 20 и более лет.
Обращаться:		 Общее среднее Три смены 500.00 2
46 Мастер . ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 400.00 1
47 Машинист бульдозера . ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:		 Общее среднее Одна смена 390.00 1
48 Машинист экскаватора 5 РАЗРЯДА ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 400.00 1
49 Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) . УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СУВОРОВА 1; Тел: 8 02130 4-15-07; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 350.00 1
50 Музыкальный руководитель . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 320.50 1
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
51 Начальник отдела . ГЛХУ "Шумилинский лесхоз"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино  ; Тел: 8 02130 5-16-21; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 710.00 1
52 Начальник отдела . Региональная дирекция по Витебской области ОАО "Белагропромбанк"; Адрес: г, Витебск, ул. Димитрова, д. 31 ул. Димитрова,  д. 31; Тел: ; Рабочее место: Витебская, Шумилинский р-н, Шумилино Доп. пожелания: Начальник отдела розничных продаж ЦБУ № 204 в г.п.Шумилино Опыт работы: 5.
Обращаться:		 Высшее Одна смена 888.74 1
53 Оператор машинного доения . КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи  ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 400.00 4
54 Оператор машинного доения . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Общее базовое Одна смена 400.00 5
55 Педагог социальный . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 373.00 3
56 Педагог-психолог . ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 387.06 2
57 Прессовщик . ОАО "ОКЗ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район  гп Оболь УЛ ЛЕНИНА 10; Тел: 8 02130 3-64-80; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Две смены 405.00 1
58 Специалист . "БЕЛГОССТРАХ" ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА; Адрес:  г.п.Шумилино, Витебская область  ул.Короткина 10; Тел: 8 02130 5 45 94, 5 45 90; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 361.53 2
59 Станочник деревообрабатывающих станков . ГЛХУ "Шумилинский лесхоз"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино  ; Тел: 8 02130 5-16-21; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 480.00 2
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
60 Техник по племенному делу . Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; техник-осеминатор.
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 600.00 1
61 Тракторист . КУП БОН Шумилинского района; Адрес: Витебская область, Шумилинский район, гп Шумилино Ул. Вокзальная 5; Тел: 8 02130 5-19-04; .
Обращаться:		 Общее среднее Одна смена 305.00 1
62 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства . КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи  ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Скользящий график 400.00 2
63 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства . КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи  ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 400.00 1
64 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 400.00 5
65 Уборщик помещений (производственных, служебных) . ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ КОРОТКИНА 10; Тел: 8 02130 4 19 45; Язвинской сельской библиотеки 0,5 ставка.
Обращаться:		 Общее среднее Гибкое рабочее время 152.50 1
66 Фельдшер . УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СУВОРОВА 1; Тел: 8 02130 4-15-07; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 500.00 3
67 Экономист . ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:		 Высшее Одна смена 500.00 1
68 Электрик . УП ЖКХ; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ ПИОНЕРСКАЯ 10; Тел: 8 2130 4-92-48; .
Обращаться:		 Среднее специальное Одна смена 450.00 3
69 Электрогазосварщик . УП ЖКХ; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ ПИОНЕРСКАЯ 10; Тел: 8 2130 4-92-48; .
Обращаться:		 Общее среднее Одна смена 400.00 1
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№ п/п Профессия, должность Наименование организации, учреждения Образование Режим труда Заработная плата Всего
70 Электросварщик ручной сварки . КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи  ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 500.00 1
71 Электросварщик ручной сварки . ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село  ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; сварщик ручной сварки.
Обращаться:		 Профессионально-техническое Одна смена 400.00 1
Всего: 103
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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УТЗСЗ Шумилинского райисполкома Список вакансий, актуальных на 21.11.2018 Регион Лист / Листов: 1/9 № п/п Профессия, должность Наименование организации,...
 
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