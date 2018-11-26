Вакансии, существующие на предприятих и в организациях Шумилинского района

"БЕЛГОССТРАХ" ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА; Адрес: г.п.Шумилино, Витебская область ул.Короткина 10; Тел: 8 02130 5 45 94, 5 45 90; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
305.00
2
2
Библиотекарь .
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ КОРОТКИНА 10; Тел: 8 02130 4 19 45; Язвинская сельская библиотека.
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
305.00
1
3
Бухгалтер .
КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
310.00
1
4
Бухгалтер .
ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
400.00
1
5
Бухгалтер .
ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
400.00
1
6
Ветеринарный врач .
КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
500.00
1
7
Ветеринарный врач .
ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
400.00
1
8
Ветеринарный врач .
Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
600.00
2
Лист / Листов: 2/9
№ п/п
Профессия, должность
Наименование организации, учреждения
Образование
Режим труда
Заработная плата
Всего
9
Ветеринарный фельдшер .
ОАО "Лежни"; Адрес: 211263 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Большие Лежни ул. Березовая д.6; Тел: 8 02130 5-13-41; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
400.00
1
10
Водитель автомобиля .
КУП БОН Шумилинского района; Адрес: Витебская область, Шумилинский район, гп Шумилино Ул. Вокзальная 5; Тел: 8 02130 5-19-04; газ 2705.
Обращаться:
Общее среднее
Одна смена
305.00
1
11
Водитель автомобиля .
КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:
Общее среднее
Скользящий график
380.00
1
12
Водитель автомобиля .
ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:
Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; морально-деловые качества и состояние здоровья для прохождения военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению 48 летнего возраста выслуга на службе должна составлять 20 и более лет.
Обращаться:
Общее среднее
Три смены
500.00
1
15
Воспитатель .
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
370.26
2
16
Врач-специалист .
УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СУВОРОВА 1; Тел: 8 02130 4-15-07; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
550.00
4
17
Главный бухгалтер .
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
480.00
1
Лист / Листов: 3/9
№ п/п
Профессия, должность
Наименование организации, учреждения
Образование
Режим труда
Заработная плата
Всего
18
Главный бухгалтер .
ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться:
КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
450.00
1
Лист / Листов: 4/9
№ п/п
Профессия, должность
Наименование организации, учреждения
Образование
Режим труда
Заработная плата
Всего
28
Главный экономист .
ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
500.00
1
29
Грузчик .
ООО "ЕВРОТОРГ"; Адрес: г. Минск ул. Монтажников, 2 (отдел по приему персонала) ул. Казинца д.52а ком. 22; Тел: ; .
Обращаться:
Общее среднее
Скользящий график
400.00
1
30
Диспетчер пожарной связи .
Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; морально-деловые качества и сосиояние здоровья для прохождения военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению 48 летнего возраста выслуга на службе должна составлять 20 и более лет либо не менее 12 лет 6 месяцев выслуги с учетом ст.
Обращаться:
Общее среднее
Три смены
500.00
1
31
Животновод .
КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:
Общее базовое
Одна смена
400.00
4
32
Заведующий .
КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода ; Тел: 8 02130 5 45 17; заведующий молочно-тофарной фермой.
Обращаться:
Общее среднее
Одна смена
500.00
1
33
Заведующий .
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; Заведующий отделом профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
400.00
1
34
Заведующий домом (дворцом) культуры .
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ КОРОТКИНА 10; Тел: 8 02130 4 19 45; Заведующая Слободского СДК.
Обращаться:
Среднее специальное
Гибкое рабочее время
305.00
1
Лист / Листов: 5/9
№ п/п
Профессия, должность
Наименование организации, учреждения
Образование
Режим труда
Заработная плата
Всего
35
Заведующий хозяйством .
Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; отсутствие судимости, морально-деловые качества и состояние здоровья для прохождения воеено-врачебной комиссии по достижению 48 летнего возраста выслуга по службе должна составить 20 и более лет либо не менее 12 лет 6 месяцев выслуги, с учетом ст.
Обращаться:
Профессионально-техническое
Одна смена
500.00
1
36
Заместитель руководителя организации по идеологической работе .
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; заместитель заведующего ясли-сад №1 .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
338.00
1
37
Заместитель руководителя организации по идеологической работе .
Шумилинская государственная детско-юношеская спортивная школа; Адрес: г.п. Шумилино, ул. Луначарского, 17 ул. Луначарского, 17 ; Тел: 5-49-87; Заместитель директора по основной деятельности.
Обращаться:
Высшее
Одна смена
350.00
1
38
Зоотехник .
Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
600.00
1
39
Инженер .
Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; инженер животноводческого комплекса.
Обращаться:
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений .
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений.
Обращаться:
Высшее
Одна смена
380.00
1
Лист / Листов: 6/9
№ п/п
Профессия, должность
Наименование организации, учреждения
Образование
Режим труда
Заработная плата
Всего
42
Инженер по охране труда .
КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
500.00
1
43
Инженер-энергетик .
КУСХП "СИРОТИНСКИЙ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Слобода ; Тел: 8 02130 5 45 17; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
600.00
1
44
Инспектор по кадрам .
ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
350.00
1
45
Командир отделения .
Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; иорально-деловые качества и состояние здоровья для прохождения военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению 48 летнего возраста выслуга по службе должна составить 20 и более лет.
Обращаться:
Общее среднее
Три смены
500.00
2
46
Мастер .
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
400.00
1
47
Машинист бульдозера .
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:
Общее среднее
Одна смена
390.00
1
48
Машинист экскаватора 5 РАЗРЯДА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШУМИЛИНСКОЕ ПМС"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СЕВЕРНАЯ 13; Тел: 8 02130 4-19-49; .
Обращаться:
Региональная дирекция по Витебской области ОАО "Белагропромбанк"; Адрес: г, Витебск, ул. Димитрова, д. 31 ул. Димитрова, д. 31; Тел: ; Рабочее место: Витебская, Шумилинский р-н, Шумилино Доп. пожелания: Начальник отдела розничных продаж ЦБУ № 204 в г.п.Шумилино Опыт работы: 5.
Обращаться:
Высшее
Одна смена
888.74
1
53
Оператор машинного доения .
КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:
Профессионально-техническое
Одна смена
400.00
4
54
Оператор машинного доения .
ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:
Общее базовое
Одна смена
400.00
5
55
Педагог социальный .
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
373.00
3
56
Педагог-психолог .
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ. ЛЕНИНСКАЯ 22; Тел: 8 02130 4-22-37; .
Обращаться:
Высшее
Одна смена
387.06
2
57
Прессовщик .
ОАО "ОКЗ"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район гп Оболь УЛ ЛЕНИНА 10; Тел: 8 02130 3-64-80; .
Обращаться:
Профессионально-техническое
Две смены
405.00
1
58
Специалист .
"БЕЛГОССТРАХ" ОТДЕЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА; Адрес: г.п.Шумилино, Витебская область ул.Короткина 10; Тел: 8 02130 5 45 94, 5 45 90; .
Обращаться:
Унитарное предприятие "Ловжанское"; Адрес: 211280 Витебская обл. Шумилинский р-н Ловжанский с/с аг. Никитиха ул. Витебская д.32а ул. Витебская д.32а; Тел: ; техник-осеминатор.
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
600.00
1
61
Тракторист .
КУП БОН Шумилинского района; Адрес: Витебская область, Шумилинский район, гп Шумилино Ул. Вокзальная 5; Тел: 8 02130 5-19-04; .
Обращаться:
Общее среднее
Одна смена
305.00
1
62
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства .
КУСХП "Мишневичи"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ Шумилинский район агр. Мишневичи ; Тел: 8 02130 3-14-10; .
Обращаться:
Профессионально-техническое
Скользящий график
400.00
2
63
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства .
КФХ Семенова Ю.В. "Родник"; Адрес: 211275 Витебская обл. Шумилинский р-н Николаевский д. Мишковичи ; Тел: 8 02130 5-10-41; .
Обращаться:
Профессионально-техническое
Одна смена
400.00
1
64
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства .
ОАО "Придвинский"; Адрес: 211365 Витебская обл. Шумилинский р-н Ковляковский с/с агр. Кривое Село ул. Георгадзе д.10; Тел: 8 02130 3-75-41; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
400.00
5
65
Уборщик помещений (производственных, служебных) .
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ШУМИЛИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ КОРОТКИНА 10; Тел: 8 02130 4 19 45; Язвинской сельской библиотеки 0,5 ставка.
Обращаться:
Общее среднее
Гибкое рабочее время
152.50
1
66
Фельдшер .
УЗ "ШУМИЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"; Адрес: ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ гп Шумилино УЛ СУВОРОВА 1; Тел: 8 02130 4-15-07; .
Обращаться:
Среднее специальное
Одна смена
500.00
3
67
Экономист .
ОАО "Приозерный мир"; Адрес: 211264 Витебская обл. Шумилинский р-н Добейский с/с д. Добея ул. Береговая ул. Береговая ; Тел: 8 02130 5-01-30; .
Обращаться: