Вакансии, существующие на предприятих и в организациях Шумилинского района

30

Диспетчер пожарной связи .

Шумилинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям; Адрес: 211259, г.п.Шумилино, ул.Луначарского,44 Луначарского 44; Тел: 802130 4 10 01; морально-деловые качества и сосиояние здоровья для прохождения военно-врачебной комиссии; отсутствие судимости; по достижению 48 летнего возраста выслуга на службе должна составлять 20 и более лет либо не менее 12 лет 6 месяцев выслуги с учетом ст.

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Общее среднее

Три смены

500.00

1