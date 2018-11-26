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Нотариусы бесплатно проконсультируют граждан 30 ноября
27.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября, республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к празднованию Дня юриста.
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«Проведение в рамках правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью таких мероприятий является прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения», - отметили в Белорусской нотариальной палате.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».
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Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября, республиканская благотворительная акция традиционно приурочена к...
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