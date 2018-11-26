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Баста, Оксимирон и Noize MC вместе поют трек "Моя игра". Вы должны это услышать
Вчера в московском «Главклубе» прошел концерт «Я буду петь свою музыку» в честь рэпера Хаски. Его организовал Оксимирон, к которому присоединились Баста и Noize MC. В финале рэперы вышли на сцену втроем спели «Мою игру» — первый хит Басты и одну из главных песен русскоязычного хип-хопа. Под мотивы «Моей игры» Noize MC также зачитал куплет из песни «10 суток в раю», а Оксимирон — из «Не от мира сего».
Концерт открыл Оксимирон, после него спел Noize MC и Баста. Последний трек они спели вместе. А в самом конце на сцену вышли люди из-за кулис: почти все артисты лейбла Оксимирона Booking Machine (Томас Мраз, Маркул, Loqiemean), а еще Фейс, певица и поэт Вера Полозкова, Андрей Бледный из группы 25/17, и участники команды Нойза и Басты.
Инициатор ивента — Оксимирон — объяснил свое желание организовать такое мероприятие тем, что сначала хотел написать твит в поддержку Хаски, а потом подумал, что этого недостаточно, и решил организовать концерт.
Напомним, 22 ноября рэп-исполнителя
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В финале концерта "Я буду петь свою музыку" Баста, Оксимирон и Нойз вышли на сцену втроем спели "Мою игру" - первый хит Басты и одну из главных песен русскоязычного...
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