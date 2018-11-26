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Баста, Оксимирон и Noize MC вместе поют трек "Моя игра". Вы должны это услышать

27.11.2018 12:53 — Разное | Tut.by  
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Вчера в московском «Главклубе» прошел концерт «Я буду петь свою музыку» в честь рэпера Хаски. Его организовал Оксимирон, к которому присоединились Баста и Noize MC. В финале рэперы вышли на сцену втроем спели «Мою игру» — первый хит Басты и одну из главных песен русскоязычного хип-хопа. Под мотивы «Моей игры» Noize MC также зачитал куплет из песни «10 суток в раю», а Оксимирон — из «Не от мира сего».

Концерт открыл Оксимирон, после него спел Noize MC и Баста. Последний трек они спели вместе. А в самом конце на сцену вышли люди из-за кулис: почти все артисты лейбла Оксимирона Booking Machine (Томас Мраз, Маркул, Loqiemean), а еще Фейс, певица и поэт Вера Полозкова, Андрей Бледный из группы 25/17, и участники команды Нойза и Басты.

Инициатор ивента — Оксимирон — объяснил свое желание организовать такое мероприятие тем, что сначала хотел написать твит в поддержку Хаски, а потом подумал, что этого недостаточно, и решил организовать концерт.

Напомним, 22 ноября рэп-исполнителя арестовали на 12 суток по обвинению в мелком хулиганстве. Однако вчера, в день концерта, его выпустили из спецприемника. Под арестом рэпер пробыл три дня.

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24 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт группировки «Ленинград», который пройдет уже 1 декабря. Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 30 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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В финале концерта "Я буду петь свою музыку" Баста, Оксимирон и Нойз вышли на сцену втроем спели "Мою игру" - первый хит Басты и одну из главных песен русскоязычного...
 
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