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Соболенко провела мастер-класс и почти ничего не рассказала о себе журналистам после крутого сезона
Летом 2017 года бывший тренер Арины Соболенко Халил Ибрагимов подшучивал над ней, называя Дедом Морозом, который «дарит» легкие очки соперницам, как подарки. Зимой 2018 года Арина, первая ракетка Беларуси и тринадцатая в мире, «Новичок года» во версии WTA и новый кумир подрастающего поколения белорусских теннисистов раздавала детям подарки в буквальном смысле. Это были сладости, но главное — внимание Арины. Она поиграла с детьми, охотно фотографировалась с ними и подписывала фотокарточки.
Мастер-класс Соболенко прошел на кортах минской СДЮШОР по теннису «Смена». Приглашены были воспитанники школы и участники одного из турниров в возрасте от 8 до 10 лет. Организаторы просили СМИ, а их тоже звали, не анонсировать мероприятие «в целях не допущения ажиотажа среди юных теннисистов и их родителей», пояснили в Белорусской теннисной федерации.
Пресс-подход к Соболенко был ультракоротким. Арина сразу предупредила журналистов: четыре вопроса и все.
— Арина, а чьи автографы лежат у тебя дома? — вопрос от журналиста телеканала СТВ.
— У меня, наверное, только свой автограф.
— Давай подведем итоги [сезона]. Довольна своим результатом? — все еще СТВ.
— Ну, конечно, я довольна. Конечно, можно было лучше. И, конечно, настраиваемся все выше и выше. И, дай Бог, все получится!
— Твой матч с Каролин Возняцки в Монреале вошел в топ-5 сенсаций года по версии WTA. А как бы выглядел твой топ из важных матчей в сезоне? — перехватил инициативу TUT.BY.
— Именно мои матчи?
— Да. Что бы ты выделила?
— Я не знаю, было очень много матчей, которые многое в моей голове поменяли, многое мне дали. Не смогу что-либо выделить, потому что таких матчей было слишком много.
— Какой план подготовки к следующему сезону? — еще одна попытка TUT.BY говорить в предложенных условиях на профессиональные темы.
— Сейчас я две недели в Минске делаю только ОФП, а потом поеду в Таиланд, и там, собственно, пойдет уже теннис.
— Арина, мастер-класс, дети — что это для тебя? Дети тебя вдохновили на следующий сезон? — вопрос от федерации тенниса.
— Конечно, приятно видеть, когда столько детей в теннисе. Столько, возможно, топовых игроков в будущем. Я надеюсь, у них все получится, и в скором времени в Беларуси будет гораздо больше игроков.
— Последний вопрос, господа журналисты, — предупредила пресс-секретарь федерации тенниса.
— Расскажи, пожалуйста, о своей команде. Есть ли изменения? Кто вошел в команду в новом сезоне? — TUT.BY воспользовался шансом.
— Я пока что не хочу это комментировать.
Всего 1 минуту 12 секунд длился разговор, хотя за регламент в четыре вопроса Арина и журналисты все же вышли. На счету TUT.BY три вопроса, а вообще у нас их традиционно много, и не только потому, что за плечами у Соболенко блестящий сезон. В личной беседе Арина объясняет, что пока не хочет давать интервью.
Отнесемся к этому с пониманием. А ниже приведем ссылки на наши полезные и информативные материалы о развитии карьеры Соболенко за последние два сезона.
Июнь 2017 года —
Октябрь 2017 года —
Декабрь 2017 года —
Сентябрь 2018 года —
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Мастер-класс Соболенко прошел на кортах минской СДЮШОР по теннису «Смена». Приглашены были воспитанники школы и участники одного из турниров в возрасте от 8 до 10...
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