|
Роман Абрамович переделает отель в Тель-Авиве в свою израильскую резиденцию
Роман Абрамович купил еще в 2015 году в историческом районе Тель-Авива отель «Варсано». В связи с политической напряженностью между двумя странами его британская виза не была продлена, и с мая Абрамович официально эмигрировал в Израиль, сообщает портал
Сейчас отель, состоящий из нескольких зданий, пристроенных друг к другу, выглядит так.
Это симпатичная трехзвездная гостиница с интерьерами, которые описывают как «романтические».
По данным израильских СМИ, проект реконструкции виллы подготовили архитекторы Моран Пальмони и Ифтах Воск. К существующим добавится еще одно крыло, здание увеличится до 15 тысяч квадратных метров.
Собственно, покупал Абрамович отель за 100 миллионов шекелей или 25 миллионов долларов именно под резиденцию, и самое ценное в нем — не постройки, а земля в историческом районе города. А в исторической части старого города местные власти будут давать разрешения на любое переустройство.
Масштабное строительство затеял бизнесмен и в Нью-Йорке. Там возводится
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллиардер официально переберется в Израиль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)