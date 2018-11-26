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Роман Абрамович переделает отель в Тель-Авиве в свою израильскую резиденцию

27.11.2018 12:51 — Разное | Tut.by  
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Роман Абрамович купил еще в 2015 году в историческом районе Тель-Авива отель «Варсано». В связи с политической напряженностью между двумя странами его британская виза не была продлена, и с мая Абрамович официально эмигрировал в Израиль, сообщает портал isra.com. А недавно стало известно о его планах перестроить отель в личную резиденцию.

Сейчас отель, состоящий из нескольких зданий, пристроенных друг к другу, выглядит так.


Фото сайта tripadvisor

Фото сайта tripadvisor

Фото сайта tripadvisor

Фото сайта tripadvisor

Фото сайта tripadvisor

Это симпатичная трехзвездная гостиница с интерьерами, которые описывают как «романтические».


Фото сайта tripadvisor

Фото сайта tripadvisor

По данным израильских СМИ, проект реконструкции виллы подготовили архитекторы Моран Пальмони и Ифтах Воск. К существующим добавится еще одно крыло, здание увеличится до 15 тысяч квадратных метров.

Собственно, покупал Абрамович отель за 100 миллионов шекелей или 25 миллионов долларов именно под резиденцию, и самое ценное в нем — не постройки, а земля в историческом районе города. А в исторической части старого города местные власти будут давать разрешения на любое переустройство.

Масштабное строительство затеял бизнесмен и в Нью-Йорке. Там возводится гигантский особняк.

 
 
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