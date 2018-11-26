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В Беларуси остался только один район с зарплатой до 600 рублей. И это не Шарковщина

27.11.2018 12:51 — Разное | Tut.by  
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Сразу 6 районов могут похвастаться тем, что их зарплата больше «заветной» 1000 рублей. А вот как живется в остальных 112 районах страны? FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата о средних заработках по Беларуси за октябрь.


7 фактов о зарплате в октябре

  • Только один район — Мстиславский — чуть-чуть недотянул до средней получки в 600 рублей.
  • Сразу в 6 районах страны средние зарплаты перешагнули рубеж в 1000 рублей.
  • При этом 5 районов перешагнули рубеж в 900 рублей.
  • Разрыв между самым бедным и самым богатым районом немного увеличился и составил 2,3 раза.
  • Среднюю зарплату в пределах 600−700 рублей платят в 21 районе.
  • Больше всего выросли зарплаты в самом «богатом» Солигорском районе — больше, чем на 50 долларов в эквиваленте. На втором месте по росту получек — Лунинецкий район (плюс 65,1 рубля).
  • А вот лидером по падению оказался Барановичский район (минус 85 рублей). Всего зарплаты упали в 26 районах из 118.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в октябре
Район Средняя зарплата в октябре (в рублях) Как изменилась по сравнению с сентябрем (в рублях)
Солигорский 1396,5 +131,8
Минский 1211,2 +50,7
Речицкий 1085,2 +17,9
Дзержинский 1039 +23,1
Мозырский 1026,4 +57,5
Жлобинский 1022 +57,5
Смолевичский 983 +22,8
Островецкий 974,4 +37,3
Светлогорский 945,6 +13,2
Несвижский 903,3 +49,3

Состав десятки «богачей» почти не изменился: только Несвижский район сменил Гродненский. У всех выросли зарплаты, а лидеру — Солигорскому району — удалось и вовсе отыграть почти половину потерь прошлого месяца. Напомним, в сентябре именно калийный регион был в лидерах по падению средних зарплат (потеряли больше 300 рублей).

 
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в октябре
Район Средняя зарплата в октябре (в рублях)

Как изменилась по сравнению с сентябрем (в рублях)
Мстиславский 594,4 +16,6
Шарковщинский 608,2 +22,2
Миорский 618,3 -8,3
Славгородский 634,9 +9,8
Дрибинский 644,3 -33,7
Браславский 646 -12,4
Бобруйский 651,8 -2,4
Лиозненский

655,7

 -18,5
Хотимский 662,3 +10,4
Бешенковичский 663,9 -2

Шарковщина снова не самая бедная. Уже второй месяц подряд она отдает лидерство в антирейтинге по средним зарплатам Мстиславскому району. А в этом месяце она еще оказалась лидером по росту заработков среди «бедняков».

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего выросли зарплаты в самом «богатом» Солигорском районе - больше, чем на 50 долларов в эквиваленте. А вот лидером по падению оказался Барановичский район...
 
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