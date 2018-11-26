В Беларуси остался только один район с зарплатой до 600 рублей. И это не Шарковщина

Сразу 6 районов могут похвастаться тем, что их зарплата больше «заветной» 1000 рублей. А вот как живется в остальных 112 районах страны? FINANCE.TUT.BY изучил данные Белстата о средних заработках по Беларуси за октябрь.
7 фактов о зарплате в октябре
Только один район — Мстиславский — чуть-чуть недотянул до средней получки в 600 рублей.
Сразу в 6 районах страны средние зарплаты перешагнули рубеж в 1000 рублей.
При этом 5 районов перешагнули рубеж в 900 рублей.
Разрыв между самым бедным и самым богатым районом немного увеличился и составил 2,3 раза.
Среднюю зарплату в пределах 600−700 рублей платят в 21 районе.
Больше всего выросли зарплаты в самом «богатом» Солигорском районе — больше, чем на 50 долларов в эквиваленте. На втором месте по росту получек — Лунинецкий район (плюс 65,1 рубля).
А вот лидером по падению оказался Барановичский район (минус 85 рублей). Всего зарплаты упали в 26 районах из 118.
Топ-10 районов с самой высокой средней зарплатой в октябре
Район
Средняя зарплата в октябре (в рублях)
Как изменилась по сравнению с сентябрем (в рублях)
Солигорский
1396,5
+131,8
Минский
1211,2
+50,7
Речицкий
1085,2
+17,9
Дзержинский
1039
+23,1
Мозырский
1026,4
+57,5
Жлобинский
1022
+57,5
Смолевичский
983
+22,8
Островецкий
974,4
+37,3
Светлогорский
945,6
+13,2
Несвижский
903,3
+49,3
Состав десятки «богачей» почти не изменился: только Несвижский район сменил Гродненский. У всех выросли зарплаты, а лидеру — Солигорскому району — удалось и вовсе отыграть почти половину потерь прошлого месяца. Напомним, в сентябре именно калийный регион был в лидерах по падению средних зарплат (потеряли больше 300 рублей).
Топ-10 районов с самой низкой средней зарплатой в октябре
Район
Средняя зарплата в октябре (в рублях)
Как изменилась по сравнению с сентябрем (в рублях)
Мстиславский
594,4
+16,6
Шарковщинский
608,2
+22,2
Миорский
618,3
-8,3
Славгородский
634,9
+9,8
Дрибинский
644,3
-33,7
Браславский
646
-12,4
Бобруйский
651,8
-2,4
Лиозненский
655,7
-18,5
Хотимский
662,3
+10,4
Бешенковичский
663,9
-2
Шарковщина снова не самая бедная. Уже второй месяц подряд она отдает лидерство в антирейтинге по средним зарплатам Мстиславскому району. А в этом месяце она еще оказалась лидером по росту заработков среди «бедняков».