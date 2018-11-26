



МТС продолжает уроки компьютерной грамотности для пенсионеров. В Минске прошли первые занятия нового сезона проекта «Планшет с нуля». Благодаря инициативе оператора пожилые люди бесплатно научатся пользоваться планшетами и мобильным интернетом.

Программа рассчитана на начинающих пользователей и тех, у кого уже есть небольшой опыт работы с гаджетами. Благодаря учебному курсу слушатели смогут самостоятельно пользоваться мобильными устройствами в повседневной жизни: общению в социальных сетях, поиску информации и оплате коммунальных услуг. Помогают «студентам» освоить современные технологии преподаватели-волонтеры.

Исследования показывают, что люди старшего возраста все чаще хотят использовать возможности интернета и современные технологии. Повышенный интерес, в первую очередь, вызывают социальные сети, мессенджеры и другие программы, с помощью которых можно созваниваться и обмениваться сообщениями с родными и друзьями.

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