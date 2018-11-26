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28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост
27.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Завтра у православных христиан начинается Рождественский пост – время подготовки к встрече праздника Рождества Христова.
40 дней поста (у католиков он короче – со 2 по 25 декабря) – это время покаяния, молитв, добрых дел и всего того, что приближает человека к Богу.
В этот период, до 7 января, необходимо воздерживаться от мясной и молочной пищи (тем, кому позволяет здоровье), нельзя венчаться, играть свадьбы, посещать увеселительные мероприятия.
Н. ВОРОНОВИЧ.
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Завтра у православных христиан начинается Рождественский пост – время подготовки к встрече праздника Рождества Христова. 40 дней поста (у католиков он...
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