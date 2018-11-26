Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья





Команда Слуцких кикбоксеров «Slutsk Team» на прошедшем 25 ноября в Пинске турнире «Кубок Полесья» заняла третье общекомандное место, получив заслуженный кубок.

В турнире приняло участие 10 команд различных клубов по кикбоксингу и тайскому боксу, за медали соревновались 80 спортсменов.

Слуцк представляли 8 спортсменов в различных весовых и возрастных категориях. Все наши спортсмены стали победители и призерами турнира.





Итоги соревнований в категории юноши:

Учащийся СОШ№ 13 Волков Егор, 13 лет - 1 место;

Учащийся Гимназии №1 Глушаков Кирилл, 14 лет - 1 место;

Учащийся СОШ №10 Середич Клим, 14 лет - 2 место;

Учащийся Гимназии №1 Тишкевич Павел, 15 лет - 1 место;

Учащийся СОШ №11 Мирончик Никита, 15 лет – 2 место;

Учащийся Слуцкого сель. хоз. лицея Леончик Никита, 17 лет - 2 место;

Итоги в категории мужчины:

Унямин Евгений - 2 место;

Бирюк Влад - 2 место.

Все спортсмены проявили упорство и волю к победе. Глушаков Кирилл и Волков Егор свои финальные поединки закончили досрочно, подарив зрителям эффектные нокауты.















зрелищный бой Егора Волкова



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