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Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья
27.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Команда Слуцких кикбоксеров «Slutsk Team» на прошедшем 25 ноября в Пинске турнире «Кубок Полесья» заняла третье общекомандное место, получив заслуженный кубок.
В турнире приняло участие 10 команд различных клубов по кикбоксингу и тайскому боксу, за медали соревновались 80 спортсменов.
Слуцк представляли 8 спортсменов в различных весовых и возрастных категориях. Все наши спортсмены стали победители и призерами турнира.
Итоги соревнований в категории юноши:
Итоги в категории мужчины:
Все спортсмены проявили упорство и волю к победе. Глушаков Кирилл и Волков Егор свои финальные поединки закончили досрочно, подарив зрителям эффектные нокауты.
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