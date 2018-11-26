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Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья

27.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья

Команда Слуцких кикбоксеров «Slutsk Team»  на прошедшем 25 ноября в Пинске турнире «Кубок Полесья» заняла третье общекомандное место, получив заслуженный кубок.

В турнире приняло участие 10 команд различных клубов по кикбоксингу и тайскому боксу, за медали соревновались 80 спортсменов.

Слуцк представляли 8 спортсменов в различных весовых и возрастных категориях. Все наши спортсмены стали победители и призерами турнира.

Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья

Итоги соревнований в категории юноши:

  • Учащийся СОШ№ 13 Волков Егор, 13 лет - 1 место;
  • Учащийся Гимназии №1 Глушаков Кирилл, 14 лет - 1 место;
  • Учащийся СОШ №10 Середич Клим, 14 лет - 2 место;
  • Учащийся Гимназии №1 Тишкевич Павел, 15 лет - 1 место;
  • Учащийся СОШ №11 Мирончик Никита, 15 лет – 2 место;
  • Учащийся Слуцкого сель. хоз. лицея Леончик Никита, 17 лет - 2 место;

Итоги в категории мужчины:

  • Унямин Евгений - 2 место;
  • Бирюк Влад - 2 место.

Все спортсмены проявили упорство и волю к победе. Глушаков Кирилл и Волков Егор свои финальные поединки закончили досрочно, подарив зрителям эффектные нокауты.

Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья

Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья

Слуцкие кикбоксеры завоевали Кубок Полесья


    зрелищный бой Егора Волкова


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 83
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Команда Слуцких кикбоксеров на прошедшем 25 ноября в Пинске турнире «Кубок Полесья» заняла третье общекомандное место, получив заслуженный кубок.
 
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