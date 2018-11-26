Владимир Доманевский представил депутатам нового первого заместителя председателя Могилевского облисполкома

Депутатам областного Совета сегодня на внеочередной сессии представили Николая Коротина в должности первого заместителя председателя Могилевского облисполкома, передает корреспондент сайта.

Вручая удостоверение, председатель облисполкома Владимир Доманевский пожелал Николаю Коротину вдумчивой работы, направленной на совершенствование подходов в развитии агропромышленного комплекса. Глава региона заметил, что Приднепровский край обладает достаточным числом квалифицированных кадров в области сельского хозяйства. Поэтому новый руководитель обязан максимально эффективно использовать их профессионализм и опыт.

Владимир Доманевский подчеркнул, что Могилевщина выгодно отличается от большинства регионов Беларуси значительным количеством неиспользуемых земель, которые еще могут быть задействованы аграриями. Этот потенциал области привлекателен и для инвесторов, работу с которыми необходимо выстроить более четко и результативно.

Глава региона добавил, что кандидатура на должность первого заместителя председателя подбирались с учетом требований последних указов главы государства, направленных на оздоровление отрасли АПК. Современные тенденции требуют взгляда на сельское хозяйство, в первую очередь, через экономическую призму, именно поэтому выбор пал на экономиста по образованию.

Во время внеочередной сессии специалисты региона получили награды Совета Республики за подготовку и проведение на высоком организационном уровне V Форума регионов Беларуси и России, который проходил в Могилеве 10-12 октября.

Памятного знака V Форума регионов удостоены заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич, генеральный директор ОАО «Строительный трест №12» Дмитрий Морозов, генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» Наталья Подлесных. Благодарности Совета Республики получили начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя и председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар.