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На связи представители КГК
27.11.2018 — Разное | Лоевский край
Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию с жителями Гомельской области по вопросу эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах предприятий всех форм собственности в г. Гомеле и Гомельской области.
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Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию с жителями Гомельской области по вопросу эффективности принимаемых мер по...
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