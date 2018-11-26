Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию с жителями Гомельской области по вопросу эффективности принимаемых мер по наведению порядка на территориях и объектах предприятий всех форм собственности в г. Гомеле и Гомельской области.

Горячая линия состоится 30 ноября с 11.00 до 12.30 по телефонам в г. Гомеле: 8 (0232) 23-83-97, 23-83-88 .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На связи представители КГК Комитет государственного контроля Гомельской области проведет горячую линию с жителями Гомельской области по вопросу эффективности принимаемых мер по...