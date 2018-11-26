﻿ Эстафета «Пламя мира» к II Европейским играм пройдёт по знаковым местам Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эстафета «Пламя мира» к II Европейским играм пройдёт по знаковым местам Беларуси

27.11.2018 — Разное | Лоевский край  
Размер текста:
A
A
A

Эстафета «Пламя мира» к II Европейским играм пройдёт по знаковым местам БеларусиЭстафета огня «Пламя мира» — часть подготовки к II Европейским играм, которые Беларусь примет в 2019 году.
Об этом на совещании, посвященном проведению эстафеты в Гродненской области, сообщил начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр Сергей Хомич, передает корреспондент БЕЛТА.
Путь «Пламени мира» по территории нашей страны начнется из Бреста 12 мая. В каждой области эстафета пробудет по 6 дней. Стартовать областной этап будет с торжественного концерта. Маршрут эстафеты будет максимально приближен к самым знаковым объектам и местам региона.
«Главная задача, чтобы II Европейские игры максимально пришли в регионы, чтобы как можно больше людей почувствовали себя причастными к масштабному событию. Каждая встреча в городе или населенном пункте будет настоящим праздником. Для участия в эстафете необходимо 450 факелоносцев — это известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели. Конечно, стараемся, чтобы в регионах в этой роли были известные уроженцы или жители той или иной области», — отметил Сергей Хомич. Он подчеркнул, что еще одна цель эстафеты — максимально интересно представить регионы Беларуси с точки зрения их туристической привлекательности. В Гродненской области, например, на пути эстафеты будут замки в Гродно, Лиде, Новогрудке и Мире. Посетит пламя мира и Августовский канал.
Макет факела находится на финальной доработке. Презентовать его планируется в январе 2019 года.
Длительность эстафеты — 50 дней. Стартует она 3 мая 2019 года в Риме. Там будет зажжено пламя II Европейских игр, презентован символ акции — оливковое дерево. По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию пламени мира на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом. Вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут, будут проводиться торжественные мероприятия. 11 мая эстафета прибудет в Беларусь. Финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 83
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эстафета огня «Пламя мира» — часть подготовки к II Европейским играм, которые Беларусь примет в 2019 году. Об этом на совещании, посвященном проведению эстафеты в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Каменце горела баня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика