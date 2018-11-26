Эстафета «Пламя мира» к II Европейским играм пройдёт по знаковым местам Беларуси

Эстафета огня «Пламя мира» — часть подготовки к II Европейским играм, которые Беларусь примет в 2019 году.

Об этом на совещании, посвященном проведению эстафеты в Гродненской области, сообщил начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр Сергей Хомич, передает корреспондент БЕЛТА.

Путь «Пламени мира» по территории нашей страны начнется из Бреста 12 мая. В каждой области эстафета пробудет по 6 дней. Стартовать областной этап будет с торжественного концерта. Маршрут эстафеты будет максимально приближен к самым знаковым объектам и местам региона.

«Главная задача, чтобы II Европейские игры максимально пришли в регионы, чтобы как можно больше людей почувствовали себя причастными к масштабному событию. Каждая встреча в городе или населенном пункте будет настоящим праздником. Для участия в эстафете необходимо 450 факелоносцев — это известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели. Конечно, стараемся, чтобы в регионах в этой роли были известные уроженцы или жители той или иной области», — отметил Сергей Хомич. Он подчеркнул, что еще одна цель эстафеты — максимально интересно представить регионы Беларуси с точки зрения их туристической привлекательности. В Гродненской области, например, на пути эстафеты будут замки в Гродно, Лиде, Новогрудке и Мире. Посетит пламя мира и Августовский канал.

Макет факела находится на финальной доработке. Презентовать его планируется в январе 2019 года.

Длительность эстафеты — 50 дней. Стартует она 3 мая 2019 года в Риме. Там будет зажжено пламя II Европейских игр, презентован символ акции — оливковое дерево. По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию пламени мира на гору Монблан. Доставят пламя в Беларусь наземным транспортом. Вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проходит маршрут, будут проводиться торжественные мероприятия. 11 мая эстафета прибудет в Беларусь. Финальным этапом станет вынесение пламени на церемонию открытия II Европейских игр 21 июня 2019 года.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эстафета «Пламя мира» к II Европейским играм пройдёт по знаковым местам Беларуси Эстафета огня «Пламя мира» — часть подготовки к II Европейским играм, которые Беларусь примет в 2019 году. Об этом на совещании, посвященном проведению эстафеты в...