Илья Авербух: Когда занимался спортом – был ведомым, а потом повел за собой

Человек уже более спокойно на все реагирует, не готов рваться куда-то, «гореть». Я это одеяло вижу где-то вдалеке и пока от него бегу, насколько хватает сил…»

После окончания спортивной карьеры «серебряный» призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, известный фигурист Илья Авербух, как и многие спортсмены, встал перед выбором: «Что дальше?»

Как видно из практики, кто-то из спортсменов становится тренером или функционером, кто-то идет в депутаты, кто-то пытается вложить деньги в хоть какой-то бизнес, чтобы получать прибыль. А Илья Авербух с нуля создал уникальный, как сейчас говорят, стартап – сегодня это успешный бизнес-проект, в удачу которого поначалу верили не все. Как оказалось, напрасно.

В интервью «АиФ» Илья АВЕРБУХ рассказал о том, как сумел на 360 градусов изменить свою жизнь, приходится ли ему поступаться принципами и что он считает главным в воспитании сына.

Спортивная жизнь

- Жизнь спортсмена, если можно так сказать, достаточно примитивна: она тяжела физически, монотонна. Есть конкретная цель, четкие планы на каждый день – в таком режиме я существовал, когда занимался фигурным катанием.

Моя жизнь делится на две части: самое интересное, пожалуй, началось после окончания спортивной карьеры, потому что передо мной встали совершенно другие вызовы. Когда я занимался спортом, то был ведомым: сначала меня вели родители, в первую очередь мама, потом я был перенаправлен под крыло тренеров, чью волю исполнял. У меня достаточно авторитарная семья, в частности, мама, которая была очень требовательна ко мне, но я тысячу раз ей благодарен за все!

Ребята, которые знали меня с детства, говорили, что я кардинально изменился и сейчас совершенно другой человек. У меня никогда не было задатков лидера, я не был заводилой и принадлежал к числу тех, кто шел за кем-то. Я не делал того, чего хотел. Кто-то может сказать, что внутренний протест накопился и потребовал выхода. В любом случае, когда я закончил спортивную карьеру, то поставил все с ног на голову: решил всем – и своей жизнью – управлять сам.





Фото: АиФ / Владимир Шарпило

- Как вы поняли, что можете быть лидером и вести за собой?

- Я закончил спортивную карьеру в 29 лет. Мы вернулись с Ириной (Ирина Лобачева – партнерша по льду и бывшая супруга Илья Авербуха – Прим.) в Россию из США, где прожили 8 лет. После нескольких лет метаний я осторожно поднял руку. Как будто мы все стояли в одной шеренге и кто-то спросил: «Ну что, за кем пойдем?» И я, несколько сомневаясь, предложил: «Давайте за мной!» Но в процессе, накапливая опыт, входя во вкус и матерея, я приобрел очень много навыков. В частности, освоил секреты психологии руководителя, понял суть бизнес-процессов. При всем этом я очень сомневающийся внутренне человек: мне тяжело даются радикальные решения, что не мешает двигаться к своей цели. Я никогда не поступлюсь своей целью, но, если пойму, что принцип ради принципа может разрушить дорогу к ней, усмирю свое эго.

«Пытался работать на ТВ»

- Вы метались между чем и чем?

Сегодня сложно в это поверить, но тогда, в 2003 году, фигурное катание вообще не было актуально. На чемпионатах страны на трибунах сидели только пенсионеры да знакомые спортсменов. Создание ледового шоу в тех условиях казалось безумным шагом, потому что люди не верили, что чемпионы приедут выступать в их город. А чемпионы не верили, что им за это заплатят. Поэтому мне нужно было выстроить бизнес-структуру, где бы была возможность творческой реализации и финансового вознаграждения.

За эти годы было всякое: когда возникали денежные проблемы, я просто брал кредиты и расплачивался с ребятами, чтобы они не разуверились в этой идее.

- За 15 лет вы достигли немалого: ледовые шоу и телепроекты популярны, открылась школа для детей «Путь к успеху», вас приглашают как постановщика церемоний открытий значимых мероприятий… У вас вообще не было упущенных возможностей?

- Я всю жизнь следую девизу «Работай, а все остальное придет», поэтому, пожалуй, нет смысла оглядываться назад и о чем-то жалеть. Надо и дальше идти вперед: я надеюсь, что у меня еще хватит сил. В нынешнем году мне исполнится 45 – это определенный рубеж. Я недавно услышал интересное высказывание: «Страшен не возраст. Страшно одеяло равнодушия, которое с возрастом начинает тебя укрывать». Человек уже более спокойно на все реагирует, не готов рваться куда-то, «гореть». Я это одеяло вижу где-то вдалеке и пока от него бегу, насколько хватает сил…

Разные амплуа

- Вы упомянули, что в период метаний думали о продюсировании кино. Так же случилось потом с сериалом «Жаркий лед». А в другом сериале побывали в шкуре актера – сыграли журналиста.

- Опыт был неудачный, потому что «Жаркий лед» - плохая работа, на мой взгляд. Я написал сценарий, как все происходит по-настоящему, но режиссерам это оказалось не нужно. Они использовали штампы: сериал про фигуристов создавался по той же схеме, что и про врачей, и про пожарников. Во мне это вызвало протест, и я ушел из проекта, но мою фамилию в титрах все рано оставили. Для кого участие в сериале стало знаковым, так это для Леши Тихонова. Он загорелся идеей продолжить карьеру актера, и сейчас у него немало хороших работ в кино и театре. Леша Ягудин тоже, думаю, получил неплохой опыт и стал хорошим ведущим.

Что касается съемок в фильме «Время жестоких», то скрывать не буду: попал туда по блату, без кастингов. (Смеется.) Хороший друг моего отца, режиссер Всеволод Плоткин сказал: «Давай Илью попробуем!» И тут меня тоже ждало разочарование: я иначе представлял себе мир кино. А получалось, что я снимался чуть ли не в своей одежде – мне только свитер меняли. Все было очень быстро, без погружения в роль и стремления изменить мир к лучшему. Я был разочарован и собственной игрой в кадре. К счастью, в пятой серии моего героя «убили»: недолго мучиться пришлось.

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- Ваши родители из вас целенаправленно растили чемпиона. А в чем свою миссию, как отца, видите вы?

- Прежде всего, отец должен быть для ребенка опорой. Давать возможность свободно принимать решения, а в случае ошибки – прикрыть, защитить.

Мы с Мартином очень близки, особенно в последние годы – мы живем вдвоем. Я не ставлю перед ним амбициозных целей и не стараюсь самореализоваться за его счет. Я не пытаюсь сделать из него вундеркинда или чемпиона. Я смотрю на все адекватно. Для меня главное, чтобы ему было интересно. Одно время он очень сильно погрузился в виртуальный мир компьютерных игр. Я постарался выдернуть его оттуда. Не запретить, а показать, что вокруг много других интересных вещей.

Сейчас он очень увлечен скейтбордингом – демократичный вид спорта, трюковой, развивающий. Я мотивировал Мартина тем, что этот молодой вид спорта в нынешнем году стал олимпийским. Так что пока конкуренция не очень большая, вполне можно многого добиться.