Предприниматели теряют покупателей. Как ситуация отличается по регионам

Индивидуальные предприниматели продолжают терять рынок. Так, в январе−сентября на ИП и физлиц приходилось 10,9% розничного товарооборота, а год назад — 13%, сообщает Белстат. При этом во всех регионах продолжает расти число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, за исключением Минска.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев

К примеру, в Минске на в январе−сентября на ИП и физлиц приходилось 8,2% розничного товарооборота, а год назад — 10,1%, в Гродненской области — 15,2% и 18,2% соответственно, в Брестской — 13,6% и 15,3% соответственно, а в Минской — 9% и 10,8% соответственно.

Как изменился розничный товарооборот ИП

В Минске розничный товарооборот ИП и физлиц в сопоставимых ценах в январе-октябре сократился на 11,5% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в октябре этот показатель упал на 13,7% к этому же месяцу 2017-го года. Более того, розничный товарооборот ИП и физлиц в сопоставимых ценах в октябре упал на 7,1% к сентябрю этого года.

В Гродненской области розничный товарооборот ИП и физлиц в сопоставимых цен в октябре этого года упал на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года, а в Брестской — на 14,7%.

Как с начала года изменилось число предпринимателей

На начало ноября в Беларуси работало 243 657 индивидуальных предпринимателей. Это на 0,1% больше, чем на начало этого года, но на 0,2% меньше, чем на начало ноября 2017-го.

Число ИП по сравнению с началом этого года сократилось только в Минске — на 4,2%. Так, на начало ноября в столице насчитывалось 75 195 индивидуальных предпринимателей.

К примеру, ИП, которые работают в оптовой и розничной торговле, а также занимаются ремонтом автомобилей и мотоциклов, в столице поубавилось с начала этого года на 14,6%. Для сравнения: в Гродненской области их число выросло на 1,3%.

О том, что доля индивидуальных предпринимателей в розничном товарообороте снижается, еще в 2016 году на одном из форумов предпринимателей говорил представитель Минэкономики. «В 2014 году было 19%, в 2015-м — около 18%», — отмечал представитель Минэкономики.

После невыхода многих ИП на работу в начале 2016 года доля ИП в розничном товарообороте упала до 9% (данные на январь того года), но позже в апреле-марте этот показатель вернулся на отметку в 13−14%.