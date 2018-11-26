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Африка в Италии. В Европе так и не придумали, что делать с мигрантами

27.11.2018 13:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Африка в Италии. В Европе так и не придумали, что делать с мигрантами
Жизнь на европейском асфальте всё же лучше, чем на африканском песке. © / shutterstock.com

Получасовой прогулки вокруг главного римского вокзала Термини вполне достаточно, чтобы полностью утратить веру в человечество. Ступая мягко, словно коты, подходят нигерийцы и шепчут на ухо: «Героин, самый дешёвый». На стены наклеены плакаты – предупреждения о карманниках – обычно этим промышляют приезжие из Конго. Граждане Ганы близ рынка Траяна подходят к туристам, предлагают купить безделушку, протягивают руку поздороваться и притягивают к себе для объятий – так стараются вытащить кошелёк. Иммигранты из Бангладеш назойливо впаривают китайские сувениры, а эритрейские женщины в покрывалах, усевшись прямо на тротуар, на ломаном итальянском языке просят подаяние. В нос бьёт сильный запах туалета, всюду валяются кучи мусора и пищевых отходов. Армейский пост у Колизея (охрану возле достопримечательностей выставили, дабы избежать терактов запрещённой в России «ИГ») отмахивается: «Синьор, это не наше дело – мигрантами занимаются карабинеры». Правда, блюстителей порядка нигде не видно. «Мы не знаем, что с ними делать, – признаётся мне позже в частной беседе офицер полиции. – Депортация одного нелегала обходится в 3000 евро, и, если нарушителей хватать пачками, бюджет города вылетит в трубу». В 2008 г. американская газета «Бостон глоб» насчитала в Италии 670 000 нелегальных мигрантов. Сейчас называют совсем другие цифры – от одного миллиона и больше…

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Куда бежать от торговцев людьми?

– В Италии нет больших пособий безработным и финансовых льгот, как в Швеции, Франции или Германии, – рассказывает бизнесмен Алессандро Гатто, прежде сотрудник админист­рации Рима. – Тем не менее десятки тысяч беженцев плывут сюда с побережья разодранной гражданской войной Ливии, после свержения Каддафи ставшей перевалочным пунктом для торговцев людьми. За позапрошлый год на берега Италии высадились 120 000 мигрантов, большинство из них чернокожие, без документов. В прошлом году вроде меньше, но проблема в следующем – точных цифр никто не знает. Лагеря временного содержания для беженцев переполнены, людей набивают в помещения, словно макароны в пачку. Тех, кто пытается перебраться во Францию, местные власти выдворяют обратно в Италию. Решения вопроса не существует.

Антимигрантские настроения в стране накалены до предела. В июне правительство Италии запретило заход в свои порты судна «Аквариус» немецкой гуманитарной организации – на борту находились 629 «гостей» из Африки, спасённых от гибели в открытом море. Глава итальянского МВД Маттео Сальвини заявил, что на борт «Аквариуса» поднимутся врачи, подвезут продукты, но вот на берег никому сойти не позволят. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал власти Италии впустить африканцев на свою территорию, МВД это обращение проигнорировало. В Италии действует одно из самых жёстких в ЕС законодательств относительно переселенцев. Нельзя отдавать мигрантам более 5% социальных квартир, штраф для домовладельца, сдавшего жил­площадь нелегалам, составляет 50 000 евро, по многоэтажкам регулярно устраиваются полицейские рейды. Увы, не помогает даже это. По Италии кочуют «таборы» бездомных мигрантов, занимающихся попрошайничеством, торговлей наркотиками, проституцией, не брезгующих мелкими кражами. Близ центра Болоньи я разговариваю с 34-летней Сильвией из Ганы: три года назад она приплыла сюда вместе с мужем и четырьмя детьми из Ливии, заплатив местным контрабандистам 10 000 долл.

Африка в Италии. В Европе так и не придумали, что делать с мигрантами
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Как жить на асфальте?

«Я рассчитывала получить хорошую работу, – наивно говорит Сильвия. – Может быть, стать фотомоделью или певицей. Ведь Европа такая богатая, а мы в Африке живём очень бедно». Её муж (и женщина этого не скрывает) продаёт марихуану туристам, она сама целыми днями сидит на улице, выклянчивая у прохожих деньги на пропитание детей. Спят всем семейством на асфальте вблизи вокзала, полиция не трогает. Бездействие со стороны органов правопорядка удивляет, однако, как уже сказано выше, на депортацию нужны деньги. По подсчётам МВД Италии, для высылки лишь части нелегалов требуется минимум 1,5 млрд евро – столь гигантской суммы, разумеется, в казне нет. Сначала политики втайне надеялись – мигранты не станут задерживаться в по­страдавшей от экономического кризиса Италии, переберутся в более богатые страны. Но мечты не сбылись. На развитом севере страны приезжие уже составляют 11–12% от всего населения, и это только официально – в реальности значительно больше.

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– В Риме этнические группировки попросту поделили город, – объясняет волонтёр работающей в Италии гуманитарной организации из ФРГ SOS Mediterranee Эмилио Маджорре. – На этом квадрате действуют бангладешцы, там нигерийцы, в третьем месте – ливийские арабы. Между кварталами существуют незримые границы, и нарушение «пограничного режима» чревато проблемами – вплоть до удара ножом. От туристов поступает много жалоб, что мигранты пристают к ним на каждом шагу, – женщинам дарят розу, а потом требуют за цветок день­ги, срывают золотые цепочки, обученные мошенниками дети обшаривают карманы жертвы, затем разбегаются. Я считаю – это вина итальянских властей. Если бы беженцев привечали, содержали в человеческих условиях, давали им возможность заработка – расцвета криминала в крупных городах Италии удалось бы избежать. На словах все против нелегальной миграции, но на деле фермеры в Тоскане нанимают сенегальцев, чтобы убирать урожай картофеля, – им ведь можно платить сущие копейки, работают иногда за еду.

Африка в Италии. В Европе так и не придумали, что делать с мигрантами
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«Как в Голливуде»?

Сложно согласиться с подобной точкой зрения. Да, беженцы действительно проходят через ужасные условия «транспортировки», на утлых судёнышках не так легко добраться до берегов ЕС: в 2016 г. утонули 3000 мигрантов. Но, когда жители государств Северной (Ливия, Тунис), Западной и Восточной (Гана, Эритрея) Африки попадают в Италию, выясняется интересная вещь. Африканцы были уверены: Европа – рай земной, всем выдадут машину, квартиру, положат деньги на счёт. Некоторые беженцы честно признались мне: прежде они представляли себе Запад сугубо по голливудским фильмам – с дорогими автомобилями, женщинами в бриллиантах и виллами с бассейнами. Поэтому мигранты нехотя берутся за предлагаемую работу, зато с удовольствием пополняют ряды уличной преступности. Возвращаться им некуда: дома полнейшая нищета.

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В определённых районах Рима уже такое ощущение, что ты находишься в американском фильме про Гарлем – «чёрный» район Нью-Йорка. Повсемест­ные граффити, группы африканцев, говорящих на своём языке. Можно купить всё – наркотики, фальшивые документы, девушку любого цвета на ночь. Пройдёт лишь несколько лет – кварталы оформятся в гетто, куда белым вход будет закрыт: и сейчас на чужаков в этих районах смотрят неприязненно. Жители Африки стремятся в Италию за лучшей жизнью. И дело не в кровавых конфликтах, терзающих Чёрный континент: в Гане или Тунисе нет войны, но их граждане продолжают рваться в ЕС.

«Тут не Италия, а Африка, синьор», – бурчит итальянский дедушка, вышедший вечером прогуляться с собакой по римской улице Кавур. Пожалуй, ещё нет. Хотя через 20 лет отличить и верно будет невозможно.

 
 
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