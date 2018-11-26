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ГПК Беларуси сообщил о возврате в Минск 47 граждан РФ, которых не пустили на Украину в аэропорту Киева

27.11.2018 13:22 — Разное | Интерфакс  
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Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси с утра понедельника зафиксировал возврат авиарейсами из Киева 47 российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные – сегодня", - сказал А.Бычковский. 

"В отношении этих граждан РФ оформлен пограничный контроль в аэропорту Минска, в дальнейшем они абсолютно вольны в своих действиях", - добавил собеседник.

По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующих с территории Беларуси. Представитель ГПК Беларуси напомнил, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

А.Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) "фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется".

Представитель ГПК Беларуси также подчеркнул, что "белорусская сторона не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной".

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси с утра понедельника зафиксировал возврат авиарейсами из Киева 47 российских граждан, которым отказано во въезде...
 
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