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Главы СВР России и КГБ Беларуси говорили о координации усилий в противостоянии угрозам безопасности союзного государства

27.11.2018 13:20 — Разное | Интерфакс  
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Развитие партнерских отношений разведывательных служб России и Беларуси в противодействии международному терроризму, вовлечению граждан СНГ в деятельность радикальных организаций обсудили во вторник в Москве директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин и председатель комитета Госбезопасности Беларуси Валерий Вакульчик, сообщил журналистам руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы развития партнерских отношений разведслужб двух стран в области противодействия международному терроризму, религиозному и политическому экстремизму, их пропаганде и вовлечению граждан стран СНГ в деятельность радикальных организаций", - сказал С.Иванов.

"Подчеркнута важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным угрозам и современным вызовам безопасности Союзного государства", - отметил руководитель пресс-бюро СВР.

По его словам, руководители спецслужб подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества и высказали приверженность мирному урегулированию существующих в регионе проблем.

 
Теги: Минск
 
 
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Развитие партнерских отношений разведывательных служб России и Беларуси в противодействии международному терроризму, вовлечению граждан СНГ в деятельность...
 
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