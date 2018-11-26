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Минфин объявил об открытой продаже гособлигаций на сумму 200 миллионов евро
27.11.2018 13:45 — Разное | Ежедневник
фото: belrynok.by
Министерство финансов анонсировало проведение 4 декабря 2018 г. размещения государственных именных облигаций в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Продажа облигаций носит открытый характер. Номинальная стоимость одной облигации составляет одну тысячу евро. Объем выпуска составит 200 млн евро. Срок обращения облигаций составляет 2 551 день, процентный доход - 4,95% годовых.
Выплата процентного дохода осуществляется в течение срока обращения облигаций 28 мая и 28 ноября. Выплата процентного дохода по последнему процентному периоду осуществляется в дату погашения облигаций.
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Министерство финансов анонсировало проведение 4 декабря 2018 г. размещения государственных именных облигаций в торговой системе открытого акционерного общества...
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