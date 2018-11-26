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Белорус спрятал от таможенников 15 iPhone 8 под лобовым стеклом автомобиля

27.11.2018 14:04 — Разное | Tut.by  
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Житель Гродно пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС мобильные телефоны и гарнитуру к ним. Тайник был оборудован под лобовым стеклом автомобиля, который следовал через пункт пропуска «Брузги», сообщают представители Гродненской региональной таможни.


Изображение: grt.customs.gov.by

Для прохождения границы 36-летний водитель выбрал «зеленый» коридор, тем самым заявив, что не перемещает товары, подлежащие декларированию. При проведении таможенного контроля легковой автомобиль Toyota Camry направили на сканирование. 

В результате из оборудованного тайника гродненские таможенники извлекли 15 iPhone 8, еще 40 коробок с гарнитурой к мобильным телефонам обнаружились за задним сиденьем. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 32 тысяч белорусских рублей. 


Изображение: grt.customs.gov.by

Изображение: grt.customs.gov.by

Изображение: grt.customs.gov.by

У мужчины изъяли мобильные телефоны и комплектующие к ним, а также автомобиль. По выявленному факту таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает конфискацию транспортного средства и сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 32 тысяч белорусских рублей.
 
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