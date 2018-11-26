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Оформить наследство или завещание. 30 ноября нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих
В Беларуси 30 ноября нотариусы будут проводить бесплатные консультации для всех желающих. Акция приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.
— Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, —
Бесплатно проконсультироваться можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро республики.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «найти нотариуса».
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Оформить наследство или завещание. 30 ноября нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих
В Беларуси 30 ноября нотариусы будут проводить бесплатные консультации для всех желающих. Акция приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.
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