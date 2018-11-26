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Оформить наследство или завещание. 30 ноября нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих

27.11.2018 13:50 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси 30 ноября нотариусы будут проводить бесплатные консультации для всех желающих. Акция приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

— Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, — сообщают в Белорусской нотариальной конторе.

Бесплатно проконсультироваться можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро республики.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «найти нотариуса».

 
 
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В Беларуси 30 ноября нотариусы будут проводить бесплатные консультации для всех желающих. Акция приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.
 
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