Оформить наследство или завещание. 30 ноября нотариусы будут бесплатно консультировать всех желающих

В Беларуси 30 ноября нотариусы будут проводить бесплатные консультации для всех желающих. Акция приурочена к празднованию Дня юриста в нашей стране.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

— Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, жители Беларуси и гости нашей страны могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным, — сообщают в Белорусской нотариальной конторе.

Бесплатно проконсультироваться можно во всех нотариальных конторах и нотариальных бюро республики.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «найти нотариуса».