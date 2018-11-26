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Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
Новости Беларуси. Евразийский экономический союз будет представлять ценность для стран-участниц и внешних партнёров, только если он станет организацией, играющей по правилам. Это подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительств стран объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Завершается уже четвертый год действия Договора о ЕАЭС. Но за это время не удалось снять все барьеры на пути движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И сегодня необходимо ускорить работу в этом направлении, уверен белорусский лидер.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Более того, были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие. Например, заканчивается определенный Договором о Союзе двухлетний период действия изъятий из национального режима в сфере госзакупок, изначально задуманный как исключительная мера. И те же изъятия вновь устанавливаются на очередной двухлетний период.
Закономерен вопрос: к чему мы в таком случае стремимся – к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: Союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам.
Ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. Для белорусской стороны не понятно, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны, допустим, с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа. К примеру.
Субъекты хозяйствования ожидают, что через 10 дней в Питере главы государств поставят наконец свои подписи под программами формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов – о чем мы договаривались. Таким образом, будет сделан шаг к появлению стабильной топливно-сырьевой основы Союза. Но для этого сегодня в Минске нужно решить остающиеся проблемы.
Работают партнёры и над цифровой повесткой Союза. Среди актуальных тем – методика расчёта ввозных таможенных пошлин. Как отметил глава государства, предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов Беларусь не поддержит.
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Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
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Президент Беларуси: следует придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС
Новости Беларуси. Евразийский экономический союз будет представлять ценность для стран-участниц и внешних партнёров, только если он станет организацией,...
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